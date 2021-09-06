В США экс-морпех из Афганистана застрелил четырех человек, среди них ребенок
Источник:The Hill
В американском штате Флорида бывший снайпер морской пехоты устроил стрельбу. В результате этого погибли четыре человека, среди которых маленький ребенок.
Стрельба произошла в городе Лейкленде. Информацию о ней полиция получила утром, 5 сентября.
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Детали нападения
Стрельба произошла в частном доме. Когда полиция прибыла на вызов, на улице заметили автомобиль, охваченный огнем, а также мужчину в камуфляже.
Заметив правоохранителей, нападающий забег в дом. После этого оттуда раздалось еще несколько выстрелов. Уже тогда мужчина сдался полиции.
В доме правоохранители нашли тела четырех погибших:
- двух женщин,
- мужчины,
- 3-месячного младенца.
Кроме четырех человек, нападающий также застрелил собаку. Единственной, кто пережил нападение, стала 11-летняя девочка. Впрочем, она получила 7 огнестрельных ранений.
Нападающий служил в Афганистане
СМИ смогли узнать детали о нападающем. Им оказался Брайан Райли – бывший снайпер морской пехоты США.
Ранее он проходил службу в Ираке и Афганистане. После освобождения из морской пехоты он работал охранником в церкви.
По данным полиции, Брайан Райли употреблял метамфетамин и утверждал, будто общается с Богом.
Город Лейкленд в США: карта