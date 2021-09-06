В США экс-морпех из Афганистана застрелил четырех человек, среди них ребенок

В американском штате Флорида бывший снайпер морской пехоты устроил стрельбу. В результате этого погибли четыре человека, среди которых маленький ребенок.

Стрельба произошла в городе Лейкленде. Информацию о ней полиция получила утром, 5 сентября.

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Детали нападения

Стрельба произошла в частном доме. Когда полиция прибыла на вызов, на улице заметили автомобиль, охваченный огнем, а также мужчину в камуфляже.

Заметив правоохранителей, нападающий забег в дом. После этого оттуда раздалось еще несколько выстрелов. Уже тогда мужчина сдался полиции.

В доме правоохранители нашли тела четырех погибших:

двух женщин,

мужчины,

3-месячного младенца.

Кроме четырех человек, нападающий также застрелил собаку. Единственной, кто пережил нападение, стала 11-летняя девочка. Впрочем, она получила 7 огнестрельных ранений.

Нападающий служил в Афганистане

СМИ смогли узнать детали о нападающем. Им оказался Брайан Райли – бывший снайпер морской пехоты США.

Ранее он проходил службу в Ираке и Афганистане. После освобождения из морской пехоты он работал охранником в церкви.

По данным полиции, Брайан Райли употреблял метамфетамин и утверждал, будто общается с Богом.

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