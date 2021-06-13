В США снова открывали огонь на улицах: стрельба в 2 городах в Огайо

В Кливленде, штат Огайо, в результате стрельбы погибли сразу три человека. Еще четверо пострадали. А в Цинциннати среди раненых из огнестрельного оружия есть дети.

Стрельба в Кливленде произошла ночью на улицах городах. На данный момент полиции не удалось идентифицировать жертв стрелка.

Ранее В Джорджии произошла стрельба: 8 раненых, среди них – 2-летний мальчик

В Кливленде погибли 3 мужчин

Мужчина, которому около 40 лет, умер на месте. Еще двум мужчинам в больнице не удалось спасти жизнь.

Среди пострадавших трое женщин, все они – госпитализированы. Одной из пациенток пуля попала в голову, другим двум – в ноги. Среди раненых – еще и мужчина, детали о его состоянии неизвестны.

В Цинциннати госпитализировали двух детей

Между тем в Цинциннати тоже стреляли. Среди 4 раненых – двое детей в возрасте 6 и 8 лет. Они – в больнице, один из них в тяжелом состоянии. Еще двум пострадавшим мужчинам – 18 и 19 лет. Правоохранители сообщают, что вероятно, стрелков было двое.

В Техасе открыли стрельбу в развлекательном центре

Отметим, что 12 июня мужчина открыл огонь в развлекательном центре Остина, что в Техасе. Ранения получили 13 человек, из них 2 – в тяжелом состоянии. На данный момент правоохранители изучают все обстоятельства преступления, эксперты занимаются видеозаписями с камер наблюдения.