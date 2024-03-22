Люди бежали с криками: показали первые секунды после стрельбы в Москве

Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Москве. Произошла она в концертном зале "Крокус Сити Холл". В сеть выложили видео с первых секунд после начала стрельбы.

Роликами поделились сами россияне, которые были в концертном зале, когда это произошло. Можно предположить, что им удалось выжить и покинуть зал или же они сразу же публиковали по горячему, чтобы показать, что происходит.

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Люди покидали концертный зал с криками под звуки выстрелов

Но начнем с видео, снятого из самого концертного зала. На ролике можно увидеть первые секунды атаки и двух вооруженных автоматами мужчин. Они были в маске, когда заходили в зал и осуществляли выстрелы. Можно увидеть, что позади них на входе лежат люди. Можно предположить, что они погибли от обстрелов неизвестных.

Двое неизвестных с автоматами вошли в "Крокус Сити Холл": смотрите видео

На этом видео можно увидеть концертный зал, в котором достаточно много посетителей собрались. В какой-то момент слышен выстрел, который сопровождали крики людей. А еще через мгновение выстрелов было уже несколько, что вызвало большую панику. Люди начали кричать громче и пытаться покинуть концертный зал, в котором они буквально оказались в ловушке злоумышленников.

Люди в панике начали кричать после выстрелов: смотрите видео

Обратим внимание на то, что стрельба произошла во время концерта группы "Пикник". По имеющейся информации, погибли по меньшей мере 12 россиян, которые пришли послушать песни группы. Не исключаем, что количество жертв может возрасти. На нашем телеграм-канале можно увидеть, как части посетителей удалось покинуть концертный зал и убежать от злоумышленников.

Но это еще не все. В этом концертном зале "Крокус Холл Сити", что в Подмосковье, еще и вспыхнул пожар. Ему предшествовал взрыв. По имеющейся информации, уже начала обваливаться крыша сооружения. Вместе с тем внутри все еще находятся люди. В нашем телеграм-канале – кадры, как пылает этот концертный зал.

Сообщают, что внутри здания находятся около 100 человек. Пожарные не могут заняться ликвидацией пламени. Они ожидают, когда прибудет спецназ.