Смертельная стрельба в Днепре: апелляционный суд оставил в силе пожизненное заключение срочника
Днепровский апелляционный суд оставил свой приговор о пожизненном заключении военнослужащего, который расстрелял своих коллег, от апреля 2024 года в силе. Инцидент произошел в начале 2022 года на Южном машиностроительном заводе в Днепре.
Тогда срочник Артем Рябчук убил 5 человек, среди которых была одна гражданская, еще 5 – получили ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.
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Что известно о стрельбе в Днепре в 2022 году
В суде было доказано, что 27 января 2022 военнослужащего включили в состав стражи, охранявшей территорию государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова".
Во время срочной службы осужденный имел конфликт с другими военнослужащими. Несколько раз он был свидетелем ссор, о которых докладывал руководству. Из-за этого у других военных сформировалось к нему негативное отношение,
– рассказали следователи.
После одного из споров с коллегами мужчина решил убить тех, кто не разделял его мыслей и взглядов. Он взял в комнате хранения оружия автомат и патроны и начал расстреливать их.
Затем стрелок пытался убежать, прихватив с собой автомат и 200 патронов к нему. Однако через несколько часов его задержали в Днепровском районе.
"В рамках уголовного производства проведены десятки экспертиз, в том числе стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что солдат не имел расстройств с психикой и действовал полностью сознательно", – добавили в ГБР.
Мужчину признали виновным по нескольким статьям, в частности, в незаконном обращении с оружием и его похищении, нарушении правил взаимоотношений между военнослужащими и правил караульной службы, умышленном убийстве и дезертирстве.
Суд решил назначить виновнику пожизненное лишение свободы и обязал возместить гражданские иски родственников погибших.
Кто погиб во время стрельбы
Жертвами стрелка стали его четверо сослужащих, а также работница предприятия:
- Александр Буганов – старший лейтенант, начальник караула;
- Артем Левковский – старший солдат, помощник начальника стражи;
- Александр Драган – младший сержант;
- Леонид Черник – старший солдат;
- Вера Лебединец – контролер КПП.
Остальные пятеро раненых были нацгвардейцами и получили ранения разной степени тяжести.
Виновник полностью признал свою вину, раскаялся и извинился перед родными погибших.