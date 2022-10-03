Стрельба возле школы в Черновцах: продолжается специальная полицейская операция
3 октября 2022 , 19:07Читати новину українською
Черновицкие СМИ сообщили, что около 27 школы в Черновцах произошла стрельба. В ОП подтвердили информацию и заявили о погибшей полицейской.
3 октября около 18:00 появилась информация о том, что в Черновцах возле школы во время задержания подозреваемого в развращении несовершеннолетних произошла перестрелка. Кирилл Тимошенко заявил, что сейчас идет операция по задержанию преступника.