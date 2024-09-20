Смертельная стрельба в Москве: бизнесмена, открывшего огонь, подозревают в убийстве

Владислава Бакальчука, бывшего мужа самой богатой в России женщины, арестовали после стрельбы. Его подозревают в убийстве.

Так, во время стрельбы в бизнес-центре "Романов Двор" погибли двое охранников, еще 7 человек получили ранения. Об этом пишет Reuters.

К теме Смертельная стрельба в Москве: момент попал на видео

Экс-супруга самой богатой женщины России задержали после стрельбы

В России арестовали бизнесмена Владислава Бакальчука, который 18 сентября устроил стрельбу в бизнес-центре "Романов Двор". Известно, что инцидент произошел возле офиса интернет-магазина Wildberries. Рядом с ним расположено здание факультета журналистики Московского государственного университета и Кремль.

Бакальчука задержали 19 сентября и сейчас обвиняют в убийстве 2 человек. Сейчас в деле фигурируют двое подозреваемых, каждый из которых обвиняет друг друга.

В СМИ добавляют, что Бакальчук – бывший муж самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук. Супруги развелись в июле 2024 года, а затем – начались публичные скандалы. Татьяна является владелицей маркетплейса Wildberries, она объявила о планах слиться с компанией наружной рекламы Russ Group.

Бакальчук прибыл на встречу, и, по его словам, именно сотрудники офиса открыли огонь. В то же время владелица Wildberries утверждает, что именно ее экс-супруг со своими людьми пытались захватить офис, а никаких встреч запланировано не было.

В общем, в результате стрельбы погибли 2 человека, еще 7 – пострадали. Среди раненых, как пишут в росСМИ, есть двое правоохранителей.