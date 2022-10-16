С такими мобилизованными пакетов нам понадобится меньше, – Марченко о стрельбе под Белгородом

В Белгородской области произошла массовая стрельба на одном из полигонов. Официально подтвердили 11 жертв и 15 раненых.

Однако свидетель расстрелов уверяет, что цифры преуменьшают, ведь погибли 22 человека, а еще 16 человек были ранены. Стрельбу в России прокомментировал глава Одесской ОВА.

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"Хорошо практикуются в стрельбе по своим коллегам": глава Одесской ОВА

Максим Марченко в своем видеообращении рассказал одесситам об инциденте, произошедшем накануне в Белгородской области. Глава ОВА сказал, что из 3 стрелков – 2 убили на месте.

Марченко добавил, что теперь местные жители могут получить новые "подарки" в результате путинской мобилизации. Ведь один стрелок до сих пор "бегает" вооруженный по Белгородской области.

С такими воинами россиянам не будут нужны заградительные отряды скоро, а украинцам не придется тратить напрасно пакеты,

– шутливо замечает глава ОВА.

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Вероятно, что мобилизованных расстреляли каратели

Источники 24 канала в спецслужбах информируют, что ситуация на полигоне под Белгородом была не такой, как ее описали в минобороны России. По их данным, мобилизованных держали в нечеловеческих условиях. Командиры унижали их.

Ситуация усугубилась, когда призывники узнали, что их отправляют на фронт. Поэтому они начали бунт и побили командиров.

Поэтому в воинскую часть отправили карательные отряды. Их представители расстреляли тех, кто оказывал сопротивление.

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