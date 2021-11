Судьба десятков военных остается неизвестной: Армения и Азербайджан сообщили о погибших

Армения сообщила о гибели солдата-контрактника Артура Меружана. Он стал жертвой обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Точное количество пострадавших с армянской стороны пока неизвестно. Также 12 военных попали в плен.

Заметьте В Армении заявили о стабилизации на границе с Азербайджаном

Азербайджан обнародовал количество погибших

Между тем Азербайджан сообщил о семи погибших. Кроме того, не менее 10 военных получили ранения. О пленных Азербайджан пока не заявил.

Стороны продолжают винить друг друга в разжигании конфликта. В то же время признают, что по состоянию на 17 ноября ситуация на границе Армении и Азербайджана стабилизировалась.

Конфликт Армении и Азербайджана: последние новости

Очередное обострение на границе Армении и Азербайджана произошло 15 ноября. Сначала в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что под обстрелы со стороны армянской стороны попали населенные пункты сразу в четырех районах.

В Минобороны Армении 16 ноября сообщили: "подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции".

Пост MoD of the Republic of Armenia:

Глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян ранее заявлял, что во время боев погибли 15 армянских военных

According to the agreement reached through the mediation of the Russian side, the fire in the eastern border zone of the Republic of Armenia has been stopped since 6:30pm, the situation has relatively stabilized. It should be reminded that on 16 November, at around 1 pm, the units of the Azerbaijani Armed Forces attacked the Armenian positions located in that direction of the border. The enemy used artillery, armored vehicles, and firearms of various calibers.

As a result of the retaliatory actions of the Armenian side, the enemy has a large loss of manpower, several units of military equipment have been destroyed or taken out of service. The Armenian side also has losses.

At the moment, there are verified data about one victim, a contract soldier Meruzhan Arthur Harutyunyan born in 1991. The number of wounded is also being determined.

12 servicemen were captured. In case of new information, the Ministry of Defence will issue a corresponding message.