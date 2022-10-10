Журналистка "наказала" мужчину из-за эротики в телефоне: после скандала ее отстранили

На телеканале "Киев" вышел сюжет о том, как в столице останавливают и проверяют нарушителей комендантского часа. Однако вокруг этого возник громкий скандал.

Журналистка и оператор сняли сюжет о том, как проверяют телефоны нарушителей комендантского часа. В частности, в сюжете акцентировали на том, что у одного из нарушителей нашли в телефоне контент эротического характера.

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Журналистка устроила допрос

Журналистка телеканала и автор сюжета Анжелика Музыченко устроила допрос парню, в телефоне которого был найден эротический контент. Этот отрывок разлетелся по сети и вызвал волну возмущения среди пользователей, ведь такие действия являются вмешательством в частную жизнь. Авторы сюжета даже не заблюрили лицо 23-летнего парня. Примечательно, что на ютуб-канале телеканала "Киев" этого сюжета нет.

Отрывок из скандального сюжета: смотрите видео

Как на скандал отреагировала журналистка

В своем инстаграме Анжелика Музыченко отреагировала на скандал вокруг этого отрывка из сюжета, назвав это "поверхностным восприятием информации", ведь отрывок с допросом парня длится 30 секунд, а весь сюжет 5 минут, и он вовсе не об эротике в телефоне, а о том, как останавливают нарушителей комендантского часа.

Комментарий журналистки по поводу скандала: смотрите видео

Канал опубликовал заявление и удалил его

Впоследствии на скандал отреагировал и телеканал "Киев", опубликовав на своем сайте официальное заявление. В частности, в нем отметили, что телеканал регулярно создает подобные сюжеты, чтобы призвать киевлян придерживаться комендантского часа. В то же время допрос 23-летнего парня в сюжете Анжелики Музыченко осудили и назвали грубым нарушением журналистки стандартов.

Автор сюжета отстранили от работы, а в редакции начали внутреннее расследование причин того, почему сюжет вышел именно в таком формате.

Снятый журналисткой нашего канала материал не отвечает журналистским стандартам, беспристрастности, внутренним редакционным правилам и понятиям этики. Показанный нами эпизод – вмешательство в личную жизнь и нарушение прав человека,

– говорится в заявлении.

Но вот беда – через некоторое время заявление с сайта исчезло. Его опубликовали 9 октября в 18:17, а по состоянию на 23:00 его на сайте нет. Однако Интернет все помнит.



Заявление телеканала "Киев", которое впоследствии удалили / Фото "Грунт"

Журналист Отар Довженко отметил, что этот сюжет не только нарушает журналистские стандарты, но и журналистскую этику. В сюжете парня унизили за контент, пользующийся в наше время широким спросом, и миллионы людей его пересматривают. В настоящее время это ни для кого не новость. В то же время журналистка не только не препятствовала унижению человека за содержание его телефона, но и подогрела эту ситуацию.

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