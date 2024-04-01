"Следующие теракты в России – неизбежны": Кремль сделал все, чтобы разозлить ИГИЛ

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает обвинять Запад и Украину в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Однако в так называемый "украинский след" никто в мире уже не поверит.

Кроме того, Кремль очень серьезно разозлил ИГИЛ, поэтому теракты в России – неизбежны. Такое мнение 24 Каналу озвучил офицер ВСУ Тарас Березовец.

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Россия разозлила ИГИЛ

Тарас Березовец отметил, что западные спецслужбы сообщали Кремлю о возможности теракта. Однако россияне никак не отреагировали. Или Россия намеренно способствовала проведению этого теракта, потому что он был выгоден Путину, или просто не поверили Западу, решив, что это провокация.

Важно другое. Попытки Путина протащить "украинский след" в эту историю уже не сработали. В это точно уже никто не поверит. Особенно после публичных пыток, которым были подвергнуты подозреваемые в совершении этого террористического акта,

– подчеркнул он.

Мир никогда не поверит в слова Путина после таких пыток. В частности, это еще больше разозлило "Исламское государство" (ИГИЛ). Поэтому Россию уже не обойдут следующие теракты. Первый теракт показал, что даже небольшая группа подготовленных террористов способна совершить теракт на российской территории и безнаказанно покинуть место преступления.

"Важно то, что ИГИЛ уже предупредил, что публичные пытки мусульман, которым их подвергли российские спецслужбы, непременно будут наказаны. Следующие теракты в России – неизбежны. Растет уровень террористической угрозы в самой России. Он определен фактически как "неизбежный". Россия сделала все для того, чтобы разозлить террористов из ИГИЛ", – подчеркнул офицер ВСУ.

Преследование мигрантов из Средней Азии

После теракта в "Крокусе" в России продолжаются травля и преследование мигрантов из Таджикистана. Всего в стране-агрессоре проживает немало мигрантов из Средней Азии. Офицер ВСУ считает, что такая ксенофобия создаст проблему для самой России.

Ксенофобские действия, преследования вызовут обратную реакцию. Чем больше будет травля и преследование граждан Средней Азии, тем сильнее будет ответ. Российские спецслужбы своими актами террора будут превращать мирных людей в сторонников ИГИЛ, которые позже будут убивать самих россиян,

– убежден Березовец.

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