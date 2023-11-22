Среди жертв – искавшие работу украинцы: в Португалии разоблачили банду, которая торговала людьми

Полиция в Португалии провела рейды на фермах, задержав 28 человек по делу о торговле людьми. Подозревают этих лиц в эксплуатации мигрантов из таких стран, как Румыния, Молдова, Индия, Сенегал, Пакистан и Украина.

Во вторник, 21 ноября, стало известно об операции правоохранителей в регионе Алентежу на юго-западе Португалии. К задержанию 28 человек были привлечены многие полицейские.

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Задержания группировки, подозреваемые в торговле людьми

По информации правоохранителей, задержанные входят в преступную группу, которая эксплуатирует людей из стран, таких как Румыния, Молдова, Украина, Индия, Сенегал и Пакистан. Мигранты надеялись найти работу на фермах, однако они становились объектами в схеме по торговле людьми.

Полиция провела 78 обысков, в ходе которых изъяла доказательства и идентифицировала десятки жертв. Задержанные – как местные, так и иностранцы – обвиняются в ряде преступлений, в частности:

торговли людьми;

участии в криминальной группировке;

содействии нелегальной иммиграции;

незаконном найме рабочей силы;

вымогательстве и отмывании денег;

нанесении физических травм.

Обратите внимание! Как пишут в Reuters, все задержанные будут допрошены 22 ноября в суде. Также издание отмечает, что в Португалии участились случаи трудовой эксплуатации и торговли людьми, особенно в сельском хозяйстве, где мигрантов заставляют работать без оплаты и лишают документов.

Совет Европы сообщал, что власти Португалии идентифицировали 1 152 жертв торговли в период с 2016 по 2020 год. В то же время следует отметить, что количество расследований, судебных процессов и приговоров в отношении соответствующих подозреваемых не было высоким.

Добавим, что украинские правоохранители этой осенью во Львовской области задержали женщину, которая вербовала девушек для занятий проституцией в Швеции Как утверждает следствие, злоумышленница предлагала "подработку" красивым девушкам, помогали им выехать в Швецию для того, чтобы они оказывали интимные услуги.