Третья прививка от COVID-19 в Украине может стать обязательной, – Минздрав
Источник:ТСН
В Министерстве здравоохранения предположили, что третья прививка против коронавируса может стать обязательной в Украине.
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Окончательное решение примут примерно в январе 2022 года.
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По словам Кузина, бустерная доза вакцины усиливает уже сформированный иммунитет от предыдущих двух. Прежде всего это важно для людей с ослабленным иммунитетом.
Игорь Кузин – главный санврач
"Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто вакцинирован давно — более 9–10 месяцев. Они уже имеют определенное уменьшение иммунитета. Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается".
Тогда же, в январе, будет понятно, будут ли продлевать срок действия сертификата о вакцинации. Ждут рекомендации Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения.
Дополнительная доза в Украине
Накануне, 13 декабря, Минздрав одобрил дополнительную дозу вакцины против коронавируса для людей со слабым иммунитетом. Дополнительную прививку рекомендуют:
- людям с ВИЧ-инфекцией;
- тем, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
- а также людям с другими иммунодефицитными состояниями.
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе – феврале 2022 года или и раньше. Главное условие – по меньшей мере 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% – двумя.
Что такое бустерная вакцинацияБустерная доза может потребоваться всем людям, прошедшим вакцинацию, у которых после определенного времени снизится иммунный ответ на коронавирус. Ее вводят через полгода после вакцинации, тогда как дополнительную дозу – через 28 дней.
Вакцинация в Украине
- По состоянию на 15 декабря в Украине провели более 27 миллионов прививок против COVID-19. Следовательно, две дозы вакцины получили более 12,5 миллиона украинцев.
- За сутки 15 декабря 142 926 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получило 47 519 людей, полностью иммунизированы – 95 407 человек.
- В Минздраве сообщили, что 85% госпитализированных с коронавирусом не имели ни одной прививки.
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