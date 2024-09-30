Бойцы Третьей штурмовой показали видео штурма и взятия пленных на Харьковском направлении
Источник:3-я отдельная штурмовая бригада
Военнослужащие Третьей штурмовой бригады продолжают отвоевывать захваченные оккупантами территории на Харьковщине. Так, бойцы показали видео штурма позиций захватчиков.
Об этом сообщили в телеграмм-канале Третьей штурмовой.
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Штурм и взятие пленных на Харьковском направлении
На опубликованных кадрах видно, как украинские воины захватили окопы и сняли вражескую рацию с уже убитого оккупанта.
Кроме этого, во время зачистки нашли живого россиянина, который просил не убивать. Он рассказал все о своем личном составе.
В посадке гремят вражеские обстрелы, а штурмовики с боем продвигаются дальше,
– прокомментировали видео в бригаде.
Штурм украинских воинов: смотрите видео
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