Бойцы Третьей штурмовой показали видео штурма и взятия пленных на Харьковском направлении

Военнослужащие Третьей штурмовой бригады продолжают отвоевывать захваченные оккупантами территории на Харьковщине. Так, бойцы показали видео штурма позиций захватчиков.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Третьей штурмовой.

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Штурм и взятие пленных на Харьковском направлении

На опубликованных кадрах видно, как украинские воины захватили окопы и сняли вражескую рацию с уже убитого оккупанта.

Кроме этого, во время зачистки нашли живого россиянина, который просил не убивать. Он рассказал все о своем личном составе.

В посадке гремят вражеские обстрелы, а штурмовики с боем продвигаются дальше,

– прокомментировали видео в бригаде.

Штурм украинских воинов: смотрите видео

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