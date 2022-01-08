Туберкулин сам себя не спишет: что нужно знать о пробе Манту

Почему я категорически против бездумной, необоснованной, "веерной", всеохватывающей туберкулинодиагностики. При том, что я – как фтизиатр – безусловно, заинтересована в раннем выявлении туберкулезного инфицирования и снижении риска заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков.

Моя позиция: взвешенный и осознанный подход. Потому как наша задача не выявить, а предотвратить переход туберкулезного инфицирования в заболевание туберкулезом с помощью назначения профилактического лечения детям, имеющим высокие риски.

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Проба Манту vs Анкетирование

В то же время, огромный пласт моих коллег-фтизиатров, семейных врачей и педиатров с пеной у рта отстаивают необходимость ежегодной пробы Манту, при этом отговаривая от химиопрактики детей, с выявленным тубинфицированием.

Логики, как видите, нет.

Исключительно бессмысленность и беспощадность – чужих детей не жалко, а туберкулин сам себя не спишет.

Поэтому считаю не лишним напомнить – проба Манту нужна детям, имеющим факторы риска не справиться с тубинфицированием самостоятельно.

Эти факторы мы выявляем с помощью анкетирования (анкета для взрослых и детей находится в Дополнениях к Приказу МОЗ 530).

Всем детям с факторами риска и положительной пробой Манту необходимо назначение профилактического лечения (согласно рекомендации ВОЗ от 2021 года, Приказ МОЗ 530).

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Профилактическое лечение

Профилактическое лечение назначается двумя схемами (только в таком варианте и никак иначе. Других модификаций нет):

изониазид из расчёта по весу ребёнка сроком на полгода.

изониазид + рифампицин из расчёта по весу ребёнка сроком на 3 месяца.

Не бывает схемы "два месяца попьете изониазид и хватит", "три месяца изониазид через день"

Существует также схема лечения изониазид+рифапентин, однако в Украине она не используется, ввиду отсутствия рифапентина для нужд химиопрофилактики.

Как сделать все правильно

Изониазид не обладает гепатотоксичным эффектом при использовании в дозировке по весу пациента. Однако, он –холецистокинетик. То есть, усиливает моторику желчного пузыря, вызывая его интенсивные сокращения. Поэтому при его назначении стоит помнить, что у детей при приеме изониазида в течение дня гарантировано возникнут жалобы на боли в животе (помним, что ребёнок не умеет локализовать боль и не скажет "в правом подреберье"), отказ от еды (из-за ощущения горечи во рту. Вся пища будет иметь неприятный горький вкус и ребёнок просто откажется от нее), тошноту.

Именно знания фармакологии, физиологии и анатомии позволяют грамотному врачу назначать изониазид в профилактических целях строго на ночь. В этот момент желчный пузырь пустой и расслабленный под влиянием парасимпатической нервной системы. И соответственно, никаких из вышеописанных жалоб мы не получим.

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При приеме профилактического лечения пропуски приёма препарата недопустимы. Это предпосылка для формирования устойчивости Микобактерии туберкулеза.

Безусловно, возможен форс-мажор: к примеру, у ребёнка рвота из-за пищевой токсикоинфекции... И если речь идёт об эпизодическом однократном пропуске приёма, катастрофы не случится. Но отменять препарат "на период ОРВИ", "чтобы печень отдохнула" запрещено.

Подводя итог, очень хочется пожелать и коллегам, и родителям детей включать мозг, не вестись на провокативные утверждения и пытаться разобраться в матчасти. Понимание того, зачем мы осуществляем какое-либо действие, значительно сокращает сомнения.

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