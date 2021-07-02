В Турции женщины протестуют из-за выхода страны из Стамбульской конвенции: фото
Источник:The Washington Post
В Турции 1 июля вступил в силу указ о выходе государства из Конвенции о защите прав женщин. Это привело к протестам по всей стране.
Женщины подрались с силовиками
Женщины вышли на многолюдные марши в Стамбуле и других городах. Они заявляли, что теперь их никто не защитит.
Важно Физическое, сексуальное или экономическое: как защитить себя от насилия и распознать жертву
В столице акцию усиленно патрулировали полицейские. Они даже обустроили баррикады, чтобы помешать маршу. Однако это привело к столкновениям. После столкновений между женщинами и силовиками заграждения таки убрали.
Мы продолжим нашу борьбу. Турция этим решением стреляет себе в ногу,
– заявила президент Федерации турецких женских ассоциаций Канан Гюллу.
В Турции протестовали женщины / Фото Getty Images
Что известно о выходе Турции из Стамбульской конвенции
Конвенцию приняли в 2011 году в Стамбуле. Документ осуждает домашнее насилие, а также предусматривает наказание для злоумышленников и противодействие нарушениям прав женщин. С тех пор соглашение ратифицировал Евросоюз и еще 45 стран. Заметим, Украина в этот перечень не входит.
В марте 2021 года президент Реджеп Эрдоган издал неожиданный указ о намерении Турции выйти из Конвенции. Мол, она вредит консервативным представлениям о семье и поощряет гомосексуализм.