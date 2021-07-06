Гид для арендодателя: туристические тренды и жилье посуточно в Украине

Какие тренды этого лета следует учитывать, если вы сдаете в аренду жилье посуточно, рассказывает Юлия Ковбаса, лидер команды качества контента в OLX Недвижимость. Далее читайте на украинском.

Дуже локальний туризм

Глобальний тренд, який вимушено виник у 2020-ому, продовжує тримати позиції. Навіть попри те, що все більше країн, особливо традиційно туристичних, відкривають кордони для відпочивальників, кожен другий українець планує провести літню відпустку в Україні. Такі результати дослідження туристичних настроїв наприкінці травня озвучили Мінкульт і Державне агентство розвитку туризму. Крім того, тільки 44,5% хочуть відпочивати за межами своєї області – інші планують відпочивати вдома або в межах своїх областей.

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Попри всю песимістичність цього тренду, він дає хороші шанси для тих орендодавців, яким не пощастило мати житло біля моря чи гір. Вони можуть задовольнити попит на оренду для людей, які вирішать "змінити обстановку", не виїжджаючи за межі своєї області. І звісно ж, суттєво зростають шанси для власників заміських будинків біля великих міст – популярність відпочинку в таких локаціях не згасає вже другий рік.

Запит на подобову оренду будинків, за даними OLX, високий не лише в туристичних точках, типу Карпат чи Одеси, де і конкуренція переважно велика. Будинок за містом стали частіше шукати в Дніпрі, Харкові та Львові – на одне оголошення тут припадає 40 – 60 відгуків (при середньому показнику 20).

Подорожі на авто

Як свідчать цифри від ДАРП і Мінкульту, найбільш поширений транспорт під час мандрівок для наших туристів цього року – власне авто (33,1%). Насамперед іще й тому, що поки це не лише комфортніший, а й безпечніший варіант в умовах пандемії. Такий формат пересування дає змогу складати цікаві маршрути Україною, відвідувати природні та історичні місця, в тому числі розвиваючи зелений туризм і дрібний місцевий крафт.

Підтягується інтерес також до нових туристичних локацій, наприклад, Святогірськ на Донеччині, де поки дуже мало пропозицій, але помітний інтерес мандрівників – у травні на кожне оголошення тут відгукнулись майже 40 людей.

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У віддалених, не надто популярних у туристів локаціях, куди однак можна заїхати на авто, може дуже бракувати житла для ночівлі. І це – незайнята ніша для подобової оренди.

Відпочинок + робота

Чимало людей, в тому числі в Україні, чи не вперше усвідомили, що робота може бути ефективною не лише в офісі, а й удома, і тим паче – подалі від міста й поближче до моря чи гір. Так в травні, коли було офіційно анонсовано послаблення карантину, українці шукали квартиру подобово понад 130 тисяч разів.

Значно краще відпочивається й працюється з видом на море, про що свідчить шоста позиція ключового слова "Одеса з видом на море" серед пошукових запитів подобової оренди на OLX Нерухомість у травні. Це на 8% більше у порівнянні з минулим роком. Такий напрям як "Аркадія" цікавив українців цього року на 95% більше, а запит "подобово Чорноморськ" підскочив з 4,7 тисячі пошуків у травні 2020 до 53 тисяч цього року.

Такий мікс відпустки й віддаленого офісу може тривати більше звичних 10 – 14 днів. У таких випадках готелям дає фору саме подобова оренда житла в курортних зонах, морських чи гірських. Уже зараз найбільше українці цікавляться таким житлом в Одесі, Чорноморську та Бердянську. Житло на курортах Одещини в середньому обходиться в межах 500 – 800 гривень/доба. На одне таке оголошення з оренди квартири в середньому відгукується 17 людей, а на подобову оренду будинку – 20.

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Ті ж, хто хоче зекономити, будуть придивлятися до Очакова і курортних містечок Запоріжжя й Херсонщини. Розмах цін на будинки у Карпатах значно ширший – від 250 грн за добу в Славському до 1 100 грн в Яремче. Однак відпочинок, поєднаний з роботою, вимагає дещо кращих умов від житла. Для таких випадків орендодавці мають подбати про комфорт робочого місця, в тому числі – окрема зона для роботи, хороший Wi-Fi, світло й навіть гарне тло для відеоконференцій. І ці переваги теж можна підкреслити в оформленні свого оголошення.

Більше і менше спонтанності

Якщо раніше бронювання відпустки чи покупка квитків на літак могли бути й за пів року до планованої дати, зараз туристи налаштовані менш впевнено. З одного боку, нині люди не так охоче бронюють житло в останній момент, а з іншого – прагнуть більше гнучкості в датах та опціях у своєму відпочинку. Досвід багатьох курортних країн показує, як стрімко може змінюватися ситуація – і як швидко можуть зачинятися готелі у зв'язку з оголошенням національного локдауну. Тому цього року деякі туроператори пропонують бронювати певну кількість днів відпочинку з датами, що "плавають", і підлаштовувати тур безпосередньо під туриста ледь не в останній момент.

Що ж стосується самостійної організації відпочинку, житло з подобовою орендою теж виграє на тлі менш мобільних готелів і хостелів. А персональний контакт із власником, без посередника-туроператора, дає трохи більше впевненості.

Спрага до вражень

Пожити на фермі, подоїти корову, спробувати домашнє вино чи побувати в кузні справжнього коваля – речі, які для мешканців сільської місцевості видаються буденністю, для багатьох містян – цілковита екзотика і незабутні спогади. Глобальні сервіси для оренди житла, орієнтовані на туристів, користуються потенціалом локальних вражень роками, а для України нові досвіди, і зокрема агротуризм, досі мало розвідана територія.

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Тож якщо ви не просто здаєте житло в оренду, але, наприклад, добре знаєте свій край і можете організувати екскурсію, займаєтесь певним промислом чи маєте контакти з місцевими крафтовиками, неодмінно згадайте про це в оголошенні й під час спілкування з потенційними орендаторами.

Не забувайте, що житло – це не тільки стіни й меблі: людей завжди можна зачепити новими враженнями, особливо коли минулий рік був винятково скупим на них.