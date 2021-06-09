Убийцу Тараса Позняков приговорили к пожизненному: отколинили апелляцию

В 2016 году попутчик убил Тараса Позняков – водителя, который подобрал мужчину через онлайн-сервис BlaBlaCar. Теперь его окончательно приговорили к пожизненному лишению свободы. Его апелляцию на предыдущий приговор суда отклонили.
Киевский апелляционный суд 9 июня оставил без изменений приговор Киево-Святошинского районного суда от 28 мая 2019 года. Следовательно, обвиняемому присудили пожизненное с конфискацией всего имущества.
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Пожизненное за убийство водителя из BlaBlaCar Тараса Познякова
Осужденного признали виновным сразу по нескольким статьям:
- умышленное убийство,
- разбой,
- незаконное завладение транспортным средством,
- незаконное обращение с оружием,
- подделка и использование поддельных документов.
Убийство водителя из Blablacar Тараса Познякова: главное
Мужчина 4 апреля 2016 года подобрал двух попутчиков с помощью сервиса BlaBlaCar, но до столицы так и не доехал, а бесследно исчез. Его авто через неделю нашли в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Познякова объявили в розыск, а позже выяснили причастных к его исчезновению.
Тело Познякова так и не нашли / Фото из соцсетей
6 мая 2016 года полиция объявила в розыск подозреваемых, на сайте полиции Киевской области появились фото и их данные, после – их объявили в международный розыск. В августе 2016 года полиция арестовала первого подозреваемого в убийстве Тараса – экс-бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба по кличке "Тоф".
В деле был еще один подозреваемый – гражданин России Луан Кингисепп. Впрочем, он погиб 23 марта 2019 года в Киеве. В его квартире на проспекте Науки произошел взрыв: сработало самодельное устройство.