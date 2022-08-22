дугин впервые прокомментировал гибель своей дочери

Главный "идеолог путина" александр дугин впервые публично прокомментировал смерть своей дочери дарьи. Ее автомобиль взорвался в Подмосковье вечером 20 августа.

Сам дугин совершенно необоснованно обвинил в убийстве своей дочери Украину. К слову, в ОП сразу же заявили, что Украина не имеет никакого отношения к взрыву автомобиля дочери александра дугина.

Важно Божье провидение: в ОП отреагировали на подрыв авто с дочерью дугина

Что сказал сам дугин

По его словам, теракт якобы был совершен "нацистским украинским режимом".

20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля "Традиция" на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь дарья дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой,

– сказал главный "идеолог путина".

Он также заявил, что его дочь якобы никогда не призывала к насилию и войне. Хотя на самом деле известно, что она, как и ее отец, поддерживала войну россии против Украины, утверждая, что "украинцев нужно убивать".

дугин не хочет возмездия

Далее в своей речи идеолог "русского мира" подчеркнул, что они (вероятно, говорится об убийцах его дочери – 24 канал) хотели подавить волю кровавым террором. О какой именно воле говорится, когда дугин говорит о народе, который может бороться разве за пачку соли в магазине, непонятно.

Также он сказал, что не стремится к возмездию. Взамен он просит россию победить в кровавой войне против Украины.

На алтарь победы положила свою девичью жизнь моя дочь. Поэтому победите, пожалуйста,

– попросил дугин.

фсб цинично обвинила Украину в подрыве авто дугиной

российские пропагандисты сразу же сообщили, что за убийством дугиной стоят украинские спецслужбы. По их непроверенным данным, убийство якобы совершила гражданка Украины так называемая Наталья Вовк. Она якобы прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.

Более того, женщины, по версии оккупантов, арендовали квартиру в доме, где жила в москве дугина. А чтобы следить за ней, использовали Mini Cooper. Женщины якобы смогли за это время трижды сменить номерные знаки авто.

Украина здесь ни при чем

Этот инцидент мог случиться с участием членов "Национальной республиканской армии". По крайней мере, в заявлении организации говорилось о том, что ее члены берут ответственность за подрыв авто дугиной, которая возвращалась с фестиваля "Традиция".

В НРА говорили, что объявляют чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. Тех, кто не сдаст свои полномочия, будут уничтожать.

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