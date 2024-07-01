Пограничник убил мужчину при попытке нелегального пересечения: ГБР расследует обстоятельства смерти

ГБР начало досудебное расследование смерти мужчины, который погиб при попытке нелегально пересечь украино-румынскую границу. Правоохранители изучают все обстоятельства происшествия, продолжаются следственные действия по статье об умышленном убийстве.

Напомним, что инцидент произошел 29 июня в Вижницком районе Черновицкой области. Во время попытки пересечения границы между двумя мужчинами и военнослужащим пограничного отряда возникла стычка.

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Что известно о ходе расследования

По предварительной информации, мужчины, вооруженные ножом и газовым перцовым баллончиком, напали на военнослужащего, который в ответ применил табельное оружие.

В результате погиб 24-летний мужчина, а другой нападавший был ранен и доставлен в больницу. Пограничнику также были нанесены телесные повреждения.

Правоохранители проводят следственные действия и изучают все обстоятельства дела. Предварительная квалификация правонарушения – умышленное убийство.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Черновицкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Заметим, что по словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, пограничник, который стрелял в мужчину, участвовал в боевых действиях после полномасштабного вторжения России. В частности, на Харьковском направлении.