С особой жестокостью: в Польше убили гражданина Украины

На агропредприятии в населенном пункте Рокицины на севере Польши жестоко убили гражданина Украины и пытались сжечь его тело в хозяйственной постройке. Мужчине было 48 лет.

Прокурор районной прокуратуры в Лемборке Поморского воеводства Польши Патрик Вегнер сообщил, что по этому делу арестованы 3 граждан Польши, в частности одну женщину. Об этом он рассказал в комментарии Укринформу.

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Детали жестокого убийства украинца в Польше

Арестованы три человека. Один из подозреваемых в преступлении был работодателем, который предоставлял работу и жилье погибшему украинцу, а другой – сотрудником,

– сообщил прокурор Вегнер.

По его словам, прокуратура в сотрудничестве с украинским консульством в Гданьске и Пограничной службой Польши еще будет устанавливать полную информацию о погибшем, а именно: когда он приехал в Польшу и где до этого находился. Отмечается, что предварительно следствие уже установило, что мужчина жил сам, а в соседней Польше у него еще есть сестра. Мать погибшего проживает в Украине.

Прокурор отметил, что мужчина был единственным украинцем, который работал на этом небольшом агропредприятии, где разводят крупный рогатый скот.



В Польше убили украинца / Фото OSP Rokity

Вегнер сообщил, что прокуратура пытается установить мотив этого преступления, обращая внимание, что убийство, скорее всего не было совершено на национальной почве. Он считает, что на агрессивные действия задержанных повлияло распитие спиртных напитков, ведь преступление совершили в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По словам прокурора, убийство украинца его работодатель совершил с особой жестокостью. Кроме этого, следствием было установлено, что мужчина был склонен к насилию, а также избивал своих работников.

Известно, что двум подозреваемым, которые непосредственно причастны к убийству, грозит пожизненное заключение, а третьей подозреваемой грозит до 5 лет пребывания за решеткой за неоказание помощи и сокрытие следов преступления.

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