В Германии, вероятно, нашли тело матери убитой украинской беженки, – СМИ
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7 марта на берегу реки Рейн на юге Германии нашли тело убитой 27-летней украинки Маргариты Разаз. После этого начались поиски новорожденной дочери женщины и матери убитой, с которой они вместе жили в центре для беженцев.
В Германии полицейские водолазы нашли тело женщины в озере недалеко от села Бад-Мингольсхайм. Полиция предполагает, что это мать убитой 27-летней украинки Маргариты Разаз, 51-летняя Марина Стеценко. Ранее она была объявлена пропавшей без вести.
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После обнаружения тела Маргариты полиция активно разыскивала ее мать, поскольку она была ключевым и единственным возможным свидетелем убийства девушки.
В убийстве подозревают российскую пару
На данный момент главными подозреваемыми в убийстве Маргариты является немец Марк О. (44 года) и его жена, россиянка по происхождению, Инна (43 года), которые сейчас находятся под стражей. Именно у них после смерти Маргариты нашли ее новорожденную дочь.
Во время ареста пятинедельная девочка была взята под опеку невредимой и в качестве меры пресечения доставлена в больницу. После сравнения ДНК стало ясно, что она дочь убитой женщины.
Немецкие СМИ сообщают, что задержанная по подозрению в убийстве и похищении ребенка пара могла планировать свои действия заранее.
Убийство украинки в Германии: что известно
- Утром 7 марта на берегу Рейна возле популярной набережной возле немецкого города Хоккенхайм нашли тело 27-летней украинки Маргариты Разаз. Его обнаружил мужчина, который проходил мимо и сразу вызвал полицию.
- Также исчезли ее маленькая дочь и мама. Они втроем проживали в приюте для беженцев в районе Рейн-Неккар.
- Последний раз Маргариту, ее дочь и мать видели в местном ресторане. В соцсетях сообщают, что женщины встречались с новой знакомой Инной из Вальдорфа, которая якобы помогает беженцам из Украины. Журналисты уточнили, что аккаунты Инны в телеграме и других соцсетях исчезли.
- Впоследствии малютку погибшей женщины удалось отыскать у мужчины и женщины. Девочку нашли живой, ей на момент гибели матери было только пять недель. Ребенка, которого забрали из рук подозреваемых, обследовали в больнице. После этого девочку передали под опеку управления по делам молодежи.