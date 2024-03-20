В Германии, вероятно, нашли тело матери убитой украинской беженки, – СМИ

7 марта на берегу реки Рейн на юге Германии нашли тело убитой 27-летней украинки Маргариты Разаз. После этого начались поиски новорожденной дочери женщины и матери убитой, с которой они вместе жили в центре для беженцев.

В Германии полицейские водолазы нашли тело женщины в озере недалеко от села Бад-Мингольсхайм. Полиция предполагает, что это мать убитой 27-летней украинки Маргариты Разаз, 51-летняя Марина Стеценко. Ранее она была объявлена пропавшей без вести.

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После обнаружения тела Маргариты полиция активно разыскивала ее мать, поскольку она была ключевым и единственным возможным свидетелем убийства девушки.

В убийстве подозревают российскую пару

На данный момент главными подозреваемыми в убийстве Маргариты является немец Марк О. (44 года) и его жена, россиянка по происхождению, Инна (43 года), которые сейчас находятся под стражей. Именно у них после смерти Маргариты нашли ее новорожденную дочь.

Во время ареста пятинедельная девочка была взята под опеку невредимой и в качестве меры пресечения доставлена в больницу. После сравнения ДНК стало ясно, что она дочь убитой женщины.

Немецкие СМИ сообщают, что задержанная по подозрению в убийстве и похищении ребенка пара могла планировать свои действия заранее.

Убийство украинки в Германии: что известно