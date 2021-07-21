Убил бывшую жену и дочь: 62-летнему палачу из Луцка суд избрал меру пресечения

В ночь на 20 июля в Луцке убили 56-летнюю женщину и ее 22-летнюю дочь. Арестовали подозреваемого, который жил с ними – отца девушки и бывшего мужа женщины. Суд отправил его под стражу на 60 суток.

Именно 62-летнего сожителя следствие подозревает в совершении преступления. Ему грозит тюрьма на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Мужчину арестовали без права на залог

Луцкий горрайонный суд 21 июля избрал меру пресечения 62-летнему подозреваемому. Следствие считает, что он убил бывшую жену и дочь.

Его арестовали на 60 суток. Суд отправил его под стражу без права залога,

– говорится в сообщении.

В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь прокуратуры Волыни Наталья Мурахевич рассказала, что:

мужчине было объявлено подозрение по факту умышленного убийства 2 или более человек;

адвокат в суде ходатайствовал о домашнем аресте;

сторона обвинения настаивала на содержании под стражей;

суд отправил его под стражу на два месяца.

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