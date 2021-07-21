Убил бывшую жену и дочь: 62-летнему палачу из Луцка суд избрал меру пресечения
Источник:Луцкий горрайонный суд
В ночь на 20 июля в Луцке убили 56-летнюю женщину и ее 22-летнюю дочь. Арестовали подозреваемого, который жил с ними – отца девушки и бывшего мужа женщины. Суд отправил его под стражу на 60 суток.
Именно 62-летнего сожителя следствие подозревает в совершении преступления. Ему грозит тюрьма на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Читайте также Утопил жену и убил себя из-за развода: жуткие детали смерти супругов в Кривом Роге
Мужчину арестовали без права на залог
Луцкий горрайонный суд 21 июля избрал меру пресечения 62-летнему подозреваемому. Следствие считает, что он убил бывшую жену и дочь.
Его арестовали на 60 суток. Суд отправил его под стражу без права залога,
– говорится в сообщении.
В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь прокуратуры Волыни Наталья Мурахевич рассказала, что:
- мужчине было объявлено подозрение по факту умышленного убийства 2 или более человек;
- адвокат в суде ходатайствовал о домашнем аресте;
- сторона обвинения настаивала на содержании под стражей;
- суд отправил его под стражу на два месяца.
Двойное убийство в Луцке: что известно
- Двойное убийство женщины и ее дочери произошло в ночь на 20 июля.
- Подозреваемым является 62-летний глава семейства, который жил вместе с ними.
- Жители дома в Луцке, где произошло убийство, рассказали, что подозреваемый был настоящим семейным тираном. Накануне он также употреблял алкоголь.
- Впоследствии стало известно, что супруги были разведены. Однако проживали вместе из-за отсутствия другого жилья и финансовых проблем.
- Женщина заявляла на насилие в семье еще с 2011 года – то есть фактически 10 лет.