Было прямое попадание в 8-этажное здание, есть пока 4 погибших, - власти Чернигова

Утром оккупанты ударили ракетами по Чернигову. Есть погибшие и раненые.

О последствиях вражеской атаки рассказал исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Взрывы на аэродроме в Джанкое: показываем на карте вероятные места попаданий

Поисковая операция продолжается

Мэр сообщил, что "прилеты" состоялись по густонаселенному району города. Это перекресток двух улиц.

По словам Ломако, произошло прямое попадание в 8-этажное здание социальной инфраструктуры.

Зрительно разрушены элементы стен шести этажей с 3 по 6 этаж. К сожалению, подтверждена информация о 4 погибших. Цифра может быть больше, поскольку поисково-спасательная операция еще продолжается.

Также известно о многих травмированных, которые обращаются в больницу. Повреждены здания и автомобили.

"Россия продолжает действовать террористическими методами", - подытожил Ломако. Он уточнил, что на месте попаданий работают экстренные службы, а также психологи.

Также чиновник рассказал, что в районе, где произошли прилеты, выключили свет и газ для того, чтобы избежать больших разрушений.