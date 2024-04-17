Вранці окупанти вдарили ракетами по Чернігову. Є загиблі та поранені.

Про наслідки ворожої атаки розповів виконуючий обов'язки мера Чернігова Олександр Ломако в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Пошукова операція триває

Міський голова повідомив, що "прильоти" відбулися по густонаселеному району міста. Це перехрестя двох вулиць.

За словами Ломако, відбулося пряме влучання у 8-поверхову будівлю соціальної інфраструктури.

Візуально зруйновані елементи стін шести поверхів з 3 по 6 поверх. Пошкоджено будівлі та автомобілі.

На жаль, підтверджена інформація про 4 загиблих. Цифра може бути більшою, оскільки пошуково-рятувальна операція ще триває.

: Після 10:30 стало відомо про вже 5 загиблих.

Також відомо про багато травмованих, які звертаються до лікарні. Чернігівський обласний центр крові оголосив про пошук донорів. Особливо потрібна група крові із негативним резусом.

"Росія продовжує діяти терористичними методами", – підсумував Ломако. Він уточнив, що на місці влучань працюють екстренні служби, а також психологи.

Також чиновник розповів, що у районі, де сталися "прильоти", вимкнули світло і газ для того, щоб уникнути більших руйнувань.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги ворог завдав щонайменше трьох ракетних ударів по місту.

Тим часом у мережі поширили відео "прильоту" по Чернігові і перших хвилин після нього.

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