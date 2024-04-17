Було пряме влучання у 8-поверхову будівлю, кількість загиблих зростає, – влада Чернігова

17 квітня 2024, 10:20

Вранці окупанти вдарили ракетами по Чернігову. Є загиблі та поранені.

Про наслідки ворожої атаки розповів виконуючий обов'язки мера Чернігова Олександр Ломако в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Пошукова операція триває

Міський голова повідомив, що "прильоти" відбулися по густонаселеному району міста. Це перехрестя двох вулиць.

За словами Ломако, відбулося пряме влучання у 8-поверхову будівлю соціальної інфраструктури.

Візуально зруйновані елементи стін шести поверхів з 3 по 6 поверх. Пошкоджено будівлі та автомобілі.

На жаль, підтверджена інформація про 4 загиблих.  Цифра може бути більшою, оскільки пошуково-рятувальна операція ще триває. 

Оновлено: Після 10:30 стало відомо про вже 5 загиблих.

Також відомо про багато травмованих, які звертаються до лікарні. Чернігівський обласний центр крові оголосив про пошук донорів. Особливо потрібна група крові із негативним резусом. 

"Росія продовжує діяти терористичними методами", – підсумував Ломако. Він уточнив, що на місці влучань працюють екстренні служби, а також психологи.

Також чиновник розповів, що у районі, де сталися "прильоти", вимкнули світло і газ для того, щоб уникнути більших руйнувань.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги ворог завдав щонайменше трьох ракетних ударів по місту.

Тим часом у мережі поширили відео "прильоту" по Чернігові і перших хвилин після нього.

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Атака на Чернігів: що відомо

  • Близько 9:00 Повітряні сили оголосили тривогу для північних областей.
  • Окупанти здійснили пуски ракет із Курської області. 
  • Це могли бути крилаті ракети Х-69/Р-500.
  • Моніторингові канали писали, що ті рухалися із Сумщини на Чернігівщину, а потім на Київщину.
  • Під час тривоги у Чернігові пролунали вибухи. 
  • Пізніше Повітряні сили попередили про загрозу балістики для Півдня, Центру і Сходу.
  • В Одесі лунали вибухи. 
  • Ворог вдарив ракетами з Криму.

Автор: Анастасія Колеснікова