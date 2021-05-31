Ударом в голову: шокирующее убийство парня в Тернополе

В Тернополе под клубом в результате драки умер 25-летний житель города. Предварительная причина драки – словесный конфликт. Полицейские уже задержали подозреваемого в преступлении.

Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 мая возле ночного клуба на проспекте Злуки. Издание "Тернополяне" утверждает, что тело парня нашли недалеко от ночного клуба "Аллюр" и магазина "АТБ".

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В Тернополе убили 25-летнего парня

Предварительно полицейские установили, что потерпевший, вероятно, проходил мимо клуба, возвращаясь с другом и его подругой из магазина. Между посетителями клуба и прохожими возник словесный конфликт, переросший в драку.

Во время столкновения пострадавший получил несколько ударов от неизвестного, один из них пришелся в голову в область виска, после чего парень потерял сознание,

– рассказали полицейские в комментарии УНИАН.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. К сожалению, врачи, прибывшие на место преступления, уже констатировали смерть. Издание УНИАН сообщает, что по данным судмедэкспертизы, причиной смерти стало кровоизлияние в головной мозг.

Полиция задержала подозреваемого

По тревоге в 5 утра на поиски подозреваемого подняли оперативников уголовного розыска, следователей и работников других подразделений. Полицейские обошли прилегающую территорию, прорабатывали видео с камер наблюдения и провели другие следственные действия.

Личность подозреваемого установили через несколько часов. Им оказался житель Тернопольского района, 1994 года рождения. Он признался в содеянном. Мужчину задержали. Полиция расследует дело.

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