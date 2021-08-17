Угрожал работникам: на Херсонщине мужчина открыл стрельбу в поле

В Херсонской области мужчина на поле угрожал работникам и повредил сельскохозяйственную технику. Все это сопровождалось выстрелами из карабина.

Полицейским удалось задержать злоумышленника и разоружить его. Для этого правоохранителям понадобилось несколько часов.

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Как рассказали полицейские, неизвестный мужчина приехал на поле на внедорожнике. Он угрожал работникам и повредил их мототранспорт и сельскохозяйственную технику. После этого он начал стрелять из карабина. Рабочие испугались и побежали в сторону поля с подсолнухами, где спрятались.

Первым о происшествии в полицию сообщил фермер, обслуживающий поле. Он рассказал, что увидел поврежденный трактор с прицепом и мопеды, а рабочих нигде не было, их телефоны не отвечали.

Полицейские устроили спецоперацию

Чтобы поймать злоумышленника, полицейские отработали ближайшие населенные пункты и пообщались с рабочими соседних полей. Те рассказали, в каком направлении двигался внедорожник. Впоследствии авто со злоумышленником нашли в селе Диброва.

Водитель пытался скрыться. Но оперативники заблокировали внедорожник и задержали водителя. Полицейские провели неотложный обыск в автомобиле мужа, откуда изъяли карабин с тепловизором, гильзы, глушитель, металлический прут и мобильные телефоны,

– говорится в сообщении полиции.

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Какое наказание грозит мужчине

Сейчас злоумышленник находится в условиях изолятора временного содержания. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 296 хулиганство. Если вину мужчины докажут в суде, ему может грозить лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Злоумышленником оказался 36-летний житель Новой Каховки. Ранее он был судим за грабеж, угрозу убийством и незаконное завладение транспортным средством.

Мужчина пояснил, что хотел отомстить своему компаньону по агробизнесу, который якобы поставляет ему некачественные товары, постоянно должен деньги, и из-за этого между ними возникают конфликты.

Злоумышленник планировал повредить сельскохозяйственную технику, но точно не знал, какое поле принадлежит компаньону. В тоге, как оказалось, правонарушитель ошибся полями и нанес ущерб совсем другому фермеру.