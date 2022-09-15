Украина начала отгружать большие партии металлолома в Евросоюз, – СМИ

Украинские экспортеры металлолома черных металлов в августе 2022 года сделали большую поставку сырья в Польшу, хотя до этого отгружали только небольшие партии.

Как сообщают источники Бизнес-портала UAprom, в августе в Польшу была большая поставка металлолома. В частности, 1 тысяча тонн попала за границу.

Снижение заготовки металлолома может привести к срыву декарбонизации металлургии, – мнение

"В августе из Украины в Польшу выехало 1 тысяча тонн металлолома. Это очень большая партия именно лома черных металлов, поскольку до этого в Европу вывозилось сырье легированных марок", – сказал один из участников рынка.

По словам второго источника, знакомого с ситуацией, металлолом был оформлен на экспорт в Польшу через две таможни в городах Ровно и Луцк.

До сих пор непонятно, как они доказали таможенникам факт происхождения металлолома. Именно эта, а не пошлина, которая составляет 3 евро/т, является главной проблемой для экспортеров металлолома в ЕС,

– сказал он.

Спрос на металлолом в ЕС будет только расти, – эксперт Центра политического анализа

Руководитель Центра политического анализа Владимир Головко считает, что начало поставки крупных партий металлолома в страны ЕС свидетельствует о том, что экспорт этого сырья в Евросоюз открыт.

Те, кто хочет экспортировать, находят такую возможность. Поэтому вся недавняя суета вокруг отмены пошлины в 180 евро/т, петиции к руководству страны – это игры теневых лоббистов для того, чтобы разблокировать экспорт в Приднестровье.

– считает он.

Эксперт также обратил внимание, что недавно всеевропейская стальная ассоциация Eurofer призвала Еврокомиссию в очередной раз ограничить экспорт металлолома за пределы блока.

"Спрос на металлолом в ЕС будет только расти с учетом норм Green Deal. Брухт – ключевое сырье для декарбонизации, поэтому интерес европейских металлургов к украинскому сырью будет расти. И, как мы видим, никаких препятствий для его экспорта в ЕС из Украины нет. А это значит , что предпосылки для отмены пошлины в 180 евро/т отсутствуют", – констатировал Головко.