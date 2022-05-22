Украинца, убившего своих детей в Турции и ранившего жену, арестовали – СМИ

Турецкие правоохранители задержали 38-летнего гражданина Украины, убившего двоих своих детей и ранившего жену. Трагедия произошла утром 21 мая в Алании.

В результате зверств украинца его дети в возрасте 4 и 6 лет погибли, а жена получила тяжелые ранения.

Важно Трагедия в Турции: украинец убил двух своих детей и ранил жену, – СМИ

Что известно о трагедии

В Алании украинец убил двоих своих детей. Трагедия произошла примерно в 08:30. Жена украинца кричала, что муж зарезал детей ножом и попросила помощи у жителей района. Соседи, услышав крики женщины о помощи, сообщили о ситуации правоохранителей.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 4-летнего мальчика и его 6-летней сестры. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Женщина рассказала, что они приехали из Украины и сняли квартиру, она жила внизу со свекровью, а мужчина жил наверху с детьми. Стало известно, что мужчина пытался убить жену, но женщина скрылась и закрылась в ванной.

Мужчину задержали наряды полиции и доставили в суд, который постановил арестовать его по обвинению в умышленном убийстве,

– пишут местные СМИ.

Убийцей может быть эксдепутат Алексей Навроцкий

По данным харьковских СМИ, детей убил эксдепутат Харьковского городского совета , а сейчас 38-летний преподаватель экономики Алексей Навроцкий. Он дважды избирался депутатом Харьковского райсовета, а в 2015 году прошел в Харьковский городской совет, был в составе фракции "За Харьков, Возрождение". До начала полномасштабной войны Алексей Навроцкий занимал должность проректора по научной работе ХНУ имени Каразина. С марта находился в отпуске.

Жуткое убийство в Бориспольском районе

В Бориспольском районе Киевской области в конце марта произошло крайне жуткое преступление. Там 39-летний мужчина убил свою сожительницу табуреткой. Впоследствии местный житель также покончил с собой. Однако это еще не окончательная версия событий того дня, поскольку следствие продолжается.

Детали этого трагического события рассказали в МВД 22 марта. Следователи установили, что убитая – 31-летняя женщина. После содеянного, мужчина решил вывезти ее тело в поле.

Однако, по приезду туда, он покончил с собой. Правоохранители расследуют это событие по статье об умышленном убийстве. Вероятно, в деле также есть пометка самоубийство, однако это не указывали в сообщении.

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