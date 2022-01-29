В Украине 4 миллиона случаев COVID, кто попадает в больницы с Омикроном: новости о коронавирусе

В Украине третьи сутки подряд фиксируют рекордный прирост больных коронавирусом – за сутки инфицировались более 37 тысяч человек. Общее количество заболеваний в стране превысило 4 миллиона. За прошедшие сутки прививки сделали больше 78 тысяч человек. Ученые сравнили, кто чаще нуждается в госпитализации с Омикроном. Это последние новости о SARS-CoV- в Украине и мире 29 января.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 37 351 случай заболевания коронавирусом. Уже третьи сутки в стране фиксируют самые высокие показатели с начала пандемии.

Днем раньше Львов в красной зоне, как долго переболевшие распространяют вирус

Среди инфицированных много детей – 5 341 случай, заболеваемость среди медработников несколько ниже – 806. Известно, что в больницы госпитализировали 3 340 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 149 пациентов. Зато выздоровели – 7 163 человека.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 2 418;

Винницкая область – 2 100;

Волынская область – 768;

Днепропетровская область – 1 822;

Донецкая область – 1 430;

Житомирская область – 2 214;

Закарпатская область – 876;

Запорожская область – 739;

Ивано-Франковская область – 2 572;

Киевская область – 1 227;

Кировоградская область – 193;

Луганская область – 599;

Львовская область – 3 791;

Николаевская область – 686;

Одесская область – 2 598;

Полтавская область – 915;

Ровненская область – 1 994;

Сумская область – 1 502;

Тернопольская область – 1 487;

Харьковская область – 1 319;

Херсонская область – 813;

Хмельницкая область – 2 186;

Черкасская область – 933;

Черновицкая область – 1 085;

Черниговская область – 1 084.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют

Сколько проведено тестов на коронавирус

Вчера в Украине было проведено 169 998 тестов для обнаружения COVID-19. В частности, провели 94 294 исследований методом ПЦР, 7 435 исследований методом ИФА и 68 269 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

С начала пандемии в Украине осуществили 17 942 426 ПЦР-тестирований для диагностики COVID-19.

Общая статистика коронавируса в Украине

С начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 4 017 961 случай заболевания коронавирусом.

По состоянию на 29 января выздоровели – 3 615 257 человек, из них летальные – 100 031.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

Более 15 миллионов вакцинированных против COVID-19

Источник: Минздрав

В течение суток 28 января прививки против COVID-19 получили – 78 564 человека. В частности, первую дозу – 27 672 человека, вторую дозу – 23 712 человек. Кроме того, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 26 444 человека.

Для вакцинации использовали четыре препарата:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 58 553 прививок,

Coronavac – 12 195,

AstraZeneca –1 605,

Moderna – 6 211,

Общие темпы вакцинации: привито 15 306 059 человек, из них получили первую дозу – 15 306 057 человек, получили две дозы – 14 600 434 человека.

В то же время получили дополнительную дозу – 16 362 человека, бустерную дозу – 322 543 человека.

В общей сложности проведено 30 245 396 прививок.

Николаевская область стала "оранжевой"

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения Украины обновило карантинное зонирование. Красными остаются два региона, в оранжевую зону вошла Николаевская область.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в красной зоне с максимальными карантинными ограничениями находятся две области – Ивано-Франковская и Ровненская.

В оранжевой зоне находятся 16 регионов, часть из них уже на грани перехода к красной.

В оранжевую зону входят:

Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.

В желтой зоне остаются Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская и Херсонская области.

Показатели заболеваемости

В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 709 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения.

Также превышен уровень госпитализаций – в девяти регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения. В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Карта карантина в Украине / Инфографика Минздрав

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 29 января в мире выявили более 370 миллионов больных коронавирусом и более 5,6 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.

В России объяснили, почему скрывают данные об эффективности своих вакцин

Источник: Meduza

Российский Минздрав заявил, что не может опубликовать данные клинических испытаний вакцин против коронавируса без согласия разработчика, поскольку эта информация является коммерческой тайной.

Из-за того, что Минздрав не публикует результаты испытаний, на ведомство в Генпрокуратуру пожаловался депутат Госдумы от КПРФ, заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению Алексей Куренный. Он считает, что Минздрав скрывает "общественно значимую информацию, связанную со здоровьем и жизнью граждан".

Данные клинических исследований должны быть опубликованы. Более того, текущую статистику, связанную с эффективностью и безопасностью вакцины, также не публикуют,

– сказал Куренный.

Депутат также сообщил, что "в отдельном рассмотрении" нуждается вакцина "ЭпиВакКорона". Он отметил, что центр, который разработал "Вектор", и регулятор, зарегистрировавший препарат, не дали "внятного ответа" на публикации о его неэффективности.

Кто чаще попадает в больницу с Омикроном – вакцинированные или невакцинированные

Ни одна из российских вакцин не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Чтобы получить одобрение со стороны ВОЗ, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем критериям: о безопасности вакцины; ее эффективность; о месте производства, которое должно отвечать установленным стандартам. Россия этого не сделала.

Источник: CDC

Невакцинированные люди в возрасте 50 – 64 лет попадали в больницу в 46 раз чаще чем те, кто получил три дозы вакцины. Также госпитализаций было в 52 раза больше среди непривитых возрастом 65+.

У невакцинированных были более высокие риски госпитализации / CDC

Исследователи также выявили разницу между показателями госпитализации среди вакцинированных 2 дозами и совсем невакцинированных людей в разных возрастных группах.

Госпитализаций было:

в 16 раз больше среди невакцинированных взрослых от 18 лет;

в 8 раз больше среди невакцинированных подростков в возрасте 12 – 17 лет;

в 12 раз больше среди непривитых взрослых до 49 лет;

в 18 раз больше у невакцинированных взрослых в возрасте 50 – 64 лет;

и в 18 раз больше среди невакцинированных взрослых 65+.

Риски госпитализации в зависимости от возраста / Инфографика CDC

Среди людей, сделавших 2 прививки, показатель госпитализаций составляет 27 на 100 тысяч. В то же время среди получивших третью дозу этот показатель равнялся 4,8 на 100 тысяч.