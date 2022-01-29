В Украине 4 миллиона случаев COVID, кто попадает в больницы с Омикроном: новости о коронавирусе
Источник:24 канал
В Украине третьи сутки подряд фиксируют рекордный прирост больных коронавирусом – за сутки инфицировались более 37 тысяч человек. Общее количество заболеваний в стране превысило 4 миллиона. За прошедшие сутки прививки сделали больше 78 тысяч человек. Ученые сравнили, кто чаще нуждается в госпитализации с Омикроном. Это последние новости о SARS-CoV- в Украине и мире 29 января.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 37 351 случай заболевания коронавирусом. Уже третьи сутки в стране фиксируют самые высокие показатели с начала пандемии.
Днем раньше Львов в красной зоне, как долго переболевшие распространяют вирус
Среди инфицированных много детей – 5 341 случай, заболеваемость среди медработников несколько ниже – 806. Известно, что в больницы госпитализировали 3 340 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 149 пациентов. Зато выздоровели – 7 163 человека.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 2 418;
- Винницкая область – 2 100;
- Волынская область – 768;
- Днепропетровская область – 1 822;
- Донецкая область – 1 430;
- Житомирская область – 2 214;
- Закарпатская область – 876;
- Запорожская область – 739;
- Ивано-Франковская область – 2 572;
- Киевская область – 1 227;
- Кировоградская область – 193;
- Луганская область – 599;
- Львовская область – 3 791;
- Николаевская область – 686;
- Одесская область – 2 598;
- Полтавская область – 915;
- Ровненская область – 1 994;
- Сумская область – 1 502;
- Тернопольская область – 1 487;
- Харьковская область – 1 319;
- Херсонская область – 813;
- Хмельницкая область – 2 186;
- Черкасская область – 933;
- Черновицкая область – 1 085;
- Черниговская область – 1 084.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют
Сколько проведено тестов на коронавирус
Вчера в Украине было проведено 169 998 тестов для обнаружения COVID-19. В частности, провели 94 294 исследований методом ПЦР, 7 435 исследований методом ИФА и 68 269 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.
С начала пандемии в Украине осуществили 17 942 426 ПЦР-тестирований для диагностики COVID-19.
Общая статистика коронавируса в Украине
С начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 4 017 961 случай заболевания коронавирусом.
По состоянию на 29 января выздоровели – 3 615 257 человек, из них летальные – 100 031.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал
Более 15 миллионов вакцинированных против COVID-19
Источник: Минздрав
В течение суток 28 января прививки против COVID-19 получили – 78 564 человека. В частности, первую дозу – 27 672 человека, вторую дозу – 23 712 человек. Кроме того, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 26 444 человека.
Для вакцинации использовали четыре препарата:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 58 553 прививок,
- Coronavac – 12 195,
- AstraZeneca –1 605,
- Moderna – 6 211,
Общие темпы вакцинации: привито 15 306 059 человек, из них получили первую дозу – 15 306 057 человек, получили две дозы – 14 600 434 человека.
В то же время получили дополнительную дозу – 16 362 человека, бустерную дозу – 322 543 человека.
В общей сложности проведено 30 245 396 прививок.
Николаевская область стала "оранжевой"
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения Украины обновило карантинное зонирование. Красными остаются два региона, в оранжевую зону вошла Николаевская область.
По данным Минздрава, на сегодняшний день в красной зоне с максимальными карантинными ограничениями находятся две области – Ивано-Франковская и Ровненская.
В оранжевой зоне находятся 16 регионов, часть из них уже на грани перехода к красной.
В оранжевую зону входят:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
В желтой зоне остаются Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская и Херсонская области.
Показатели заболеваемости
В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 709 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения.
Также превышен уровень госпитализаций – в девяти регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения. В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
Карта карантина в Украине / Инфографика Минздрав
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 29 января в мире выявили более 370 миллионов больных коронавирусом и более 5,6 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.
В России объяснили, почему скрывают данные об эффективности своих вакцин
Источник: Meduza
Российский Минздрав заявил, что не может опубликовать данные клинических испытаний вакцин против коронавируса без согласия разработчика, поскольку эта информация является коммерческой тайной.
Из-за того, что Минздрав не публикует результаты испытаний, на ведомство в Генпрокуратуру пожаловался депутат Госдумы от КПРФ, заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению Алексей Куренный. Он считает, что Минздрав скрывает "общественно значимую информацию, связанную со здоровьем и жизнью граждан".
Данные клинических исследований должны быть опубликованы. Более того, текущую статистику, связанную с эффективностью и безопасностью вакцины, также не публикуют,
– сказал Куренный.
Депутат также сообщил, что "в отдельном рассмотрении" нуждается вакцина "ЭпиВакКорона". Он отметил, что центр, который разработал "Вектор", и регулятор, зарегистрировавший препарат, не дали "внятного ответа" на публикации о его неэффективности.Важно! Ни одна из российских вакцин не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Чтобы получить одобрение со стороны ВОЗ, производитель вакцины должен предоставить информацию по трем критериям: о безопасности вакцины; ее эффективность; о месте производства, которое должно отвечать установленным стандартам. Россия этого не сделала.
Кто чаще попадает в больницу с Омикроном – вакцинированные или невакцинированные
Источник: CDC
Невакцинированные люди в возрасте 50 – 64 лет попадали в больницу в 46 раз чаще чем те, кто получил три дозы вакцины. Также госпитализаций было в 52 раза больше среди непривитых возрастом 65+.
У невакцинированных были более высокие риски госпитализации / CDC
Исследователи также выявили разницу между показателями госпитализации среди вакцинированных 2 дозами и совсем невакцинированных людей в разных возрастных группах.
Госпитализаций было:
- в 16 раз больше среди невакцинированных взрослых от 18 лет;
- в 8 раз больше среди невакцинированных подростков в возрасте 12 – 17 лет;
- в 12 раз больше среди непривитых взрослых до 49 лет;
- в 18 раз больше у невакцинированных взрослых в возрасте 50 – 64 лет;
- и в 18 раз больше среди невакцинированных взрослых 65+.
Риски госпитализации в зависимости от возраста / Инфографика CDCВажно! Среди людей, сделавших 2 прививки, показатель госпитализаций составляет 27 на 100 тысяч. В то же время среди получивших третью дозу этот показатель равнялся 4,8 на 100 тысяч.