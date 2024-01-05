Ни одна армия в мире не может работать с колес, – Свитан о нехватке боеприпасов на фронте

В конце 2023 года украинские военные начали открыто говорить о том, что Силам обороны не хватает артиллерийских снарядов для сдерживания врага. Так как российско-украинская война затянулась, производственных мощностей одной Украины не хватит, чтобы покрыть все потребности.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что ситуация Украины не является уникальной и что потребность в дополнительных снарядах возникла бы у любой страны, ведущей войну на протяжении длительного времени.

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Проблема нехватки боекомплекта

Обычно для того, чтобы подготовиться к войне, страна должна десятки лет формировать свои запасы вооружения, которые потом, возможно, придется потратить в течение считанных месяцев. А когда война длится несколько лет, то почти ни одна страна мира не сможет вести ее, используя исключительно свои ресурсы.

По состоянию на середину 2023 года Соединенные Штаты производили155-мм калибра. Такого количества боекомплекта украинской армии могло не хватить даже на неделю. Например, по состоянию на март 2023 года Украина, по словам Алексея Резникова, использовалаа хотела бы использовать 250 тысяч в месяц.

"Нужно быть объективными: ни одна армия мира не может работать "с колес". Даже Россия, производя 5 – 7 тысяч снарядов в сутки, испытывает в них недостаток. Поэтому она и закупает их у стран, не воюющих на данный момент", – отметил Свитан.

Совершенно то же сейчас делает и Украина, которая вынуждена полагаться на иностранное производство артиллерийских снарядов, чтобы закрыть все потребности. Ведь собственное производство покрывает лишь незначительный процент запросов Сил обороны.

Без наших партнеров и их или совместного производства мы обойтись не сможем,

– подчеркнул военный эксперт.

Что еще известно о недостатке боеприпасов и как его решить