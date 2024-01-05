Жодна армія у світі не може працювати з коліс, – Світан про нестачу боєприпасів на фронті
Наприкінці 2023 року українські військові почали відкрито говорити про те, що Силам оборони не вистачає артилерійських снарядів для стримування ворога. Через те, що російсько-українська війна затягнулася, виробничих потужностей однієї України не вистачить, щоб покрити усі потреби.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він підкреслив, що ситуація України не є унікальною, а потреба в додаткових снарядах виникла б у будь-якої країни, що протягом тривалого часу веде війну.
Дивіться також Знищувати треба і в повітрі, і на землі, – Повітряні сили про удари по ворожих об'єктах у Криму
Проблема нестачі боєкомплекту
Зазвичай для того, щоб підготуватися до війна, країна мусить десятки років формувати свої запаси озброєння, яке потім, можливо, доведеться витратити протягом лічених місяців. А коли війна триває протягом кількох років, то майже жодна країна світу не зможе вести її, використовуючи виключно свої ресурси.Зверніть увагу! Станом на середину 2023 року Сполучені Штати виготовляли 24 тисячі снарядів 155-мм калібру на місяць. Такої кількості боєкомплекту українській армії могло б не вистачити навіть на тиждень. Приміром, станом на березень 2023 року Україна, за словами Олексія Резнікова, використовувала 110 тисяч снарядів на місяць, а хотіла б використовувати 250 тисяч на місяць.
"Потрібно бути об'єктивними: жодна армія світу не може працювати "з коліс". Навіть Росія, виготовляючи 5 – 7 тисяч снарядів на добу, відчуває у них нестачу. Тому вона й закуповує їх у країн, які не воюють на цей момент", – зазначив Світан.
Абсолютно те саме зараз робить і Україна, яка змушена покладатися на іноземне виробництво артилерійських снарядів, щоб закрити усі потреби. Адже власне виробництво покриває лише незначний відсоток запитів Сил оборони.
Без наших партнерів і їхнього або спільного виробництва ми обійтися не зможемо,
– наголосив військовий експерт.
Що ще відомо про нестачу боєприпасів та як її вирішити
- Враховуючи політичну турбулентність в Сполучених Штатах, Європа також прагне активізувати своє виробництво снарядів. Однак це дається їй непросто, через що ЄС, імовірно, не вдасться надати Україні обіцяний мільйон снарядів у березні 2024 року.
- Водночас Україна готується до того, щоб наростити виробництво FPV-дронів; вже сьогодні існує чимало вітчизняних виробництв, готових виконувати їхню збірку сумарною кількістю в 50 тисяч БпЛА на місяць.
- Різноманітні артилерійські й танкові боєприпаси є серед пріоритетних програм Укроборонпрому на 2024 рік. Сумарно ж на закупівлю усього озброєння Україна хоче витратити 265 мільярдів гривень або близько 7 мільярдів доларів.