Жодна армія у світі не може працювати з коліс, – Світан про нестачу боєприпасів на фронті

Наприкінці 2023 року українські військові почали відкрито говорити про те, що Силам оборони не вистачає артилерійських снарядів для стримування ворога. Через те, що російсько-українська війна затягнулася, виробничих потужностей однієї України не вистачить, щоб покрити усі потреби.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він підкреслив, що ситуація України не є унікальною, а потреба в додаткових снарядах виникла б у будь-якої країни, що протягом тривалого часу веде війну.

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Проблема нестачі боєкомплекту

Зазвичай для того, щоб підготуватися до війна, країна мусить десятки років формувати свої запаси озброєння, яке потім, можливо, доведеться витратити протягом лічених місяців. А коли війна триває протягом кількох років, то майже жодна країна світу не зможе вести її, використовуючи виключно свої ресурси.

Станом на середину 2023 року Сполучені Штати виготовляли155-мм калібру. Такої кількості боєкомплекту українській армії могло б не вистачити навіть на тиждень. Приміром, станом на березень 2023 року Україна, за словами Олексія Резнікова, використовувалаа хотіла б використовувати 250 тисяч на місяць.

"Потрібно бути об'єктивними: жодна армія світу не може працювати "з коліс". Навіть Росія, виготовляючи 5 – 7 тисяч снарядів на добу, відчуває у них нестачу. Тому вона й закуповує їх у країн, які не воюють на цей момент", – зазначив Світан.

Абсолютно те саме зараз робить і Україна, яка змушена покладатися на іноземне виробництво артилерійських снарядів, щоб закрити усі потреби. Адже власне виробництво покриває лише незначний відсоток запитів Сил оборони.

Без наших партнерів і їхнього або спільного виробництва ми обійтися не зможемо,

– наголосив військовий експерт.

Що ще відомо про нестачу боєприпасів та як її вирішити