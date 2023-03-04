Із таким проханням звернулись, аби зменшити гострий дефіцит, що обмежує просування армії на полі бою.

До речі Резніков розповів, чи може Україна перемогти у війні вже цього року

Артилерія має вирішальну роль

Міністр оборони наголосив, що ЗСУ вистрілюють лише п'яту частину снарядів, які вони могли б застосувати. Причина – брак поставок.

Резніков відзначив вирішальну роль артилерії у знищенні військової потужності противника. Україна випускала 110 000 снарядів калібру 155 міліметрів на місяць, а це чверть від тієї кількості, яку використовувала Росія.

Скільки Україні потрібно снарядів

За словами Резнікова, для успішних завдань на полі бою, потрібно щонайменше 60% від повного боєкомплекту, тобто 356 400 снарядів на місяць.

Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використовувати весь боєкомплект, а це 594 000 снарядів на місяць,

– додав міністр.

ЄС планує передати Україні закуплені боєприпаси

Напередодні Financial Times повідомило, що ЄС планує протягом тижнів передати Україні закуплені боєприпаси. Мовиться про 155-міліметрові артилерійські снаряди з тих, які є в запасі або незавершених замовлень.

Відповідний план обговорювали у четвер 2 березня на зустрічі представників держав ЄС. З європейського фонду миру погодившись виділити на це 1 мільярд євро.