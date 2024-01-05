Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він підкреслив, що ситуація України не є унікальною, а потреба в додаткових снарядах виникла б у будь-якої країни, що протягом тривалого часу веде війну.
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Проблема нестачі боєкомплекту
Зазвичай для того, щоб підготуватися до війна, країна мусить десятки років формувати свої запаси озброєння, яке потім, можливо, доведеться витратити протягом лічених місяців. А коли війна триває протягом кількох років, то майже жодна країна світу не зможе вести її, використовуючи виключно свої ресурси.
"Потрібно бути об'єктивними: жодна армія світу не може працювати "з коліс". Навіть Росія, виготовляючи 5 – 7 тисяч снарядів на добу, відчуває у них нестачу. Тому вона й закуповує їх у країн, які не воюють на цей момент", – зазначив Світан.
Абсолютно те саме зараз робить і Україна, яка змушена покладатися на іноземне виробництво артилерійських снарядів, щоб закрити усі потреби. Адже власне виробництво покриває лише незначний відсоток запитів Сил оборони.
Без наших партнерів і їхнього або спільного виробництва ми обійтися не зможемо,
– наголосив військовий експерт.
Що ще відомо про нестачу боєприпасів та як її вирішити
- Враховуючи політичну турбулентність в Сполучених Штатах, Європа також прагне активізувати своє виробництво снарядів. Однак це дається їй непросто, через що ЄС, імовірно, не вдасться надати Україні обіцяний мільйон снарядів у березні 2024 року.
- Водночас Україна готується до того, щоб наростити виробництво FPV-дронів; вже сьогодні існує чимало вітчизняних виробництв, готових виконувати їхню збірку сумарною кількістю в 50 тисяч БпЛА на місяць.
- Різноманітні артилерійські й танкові боєприпаси є серед пріоритетних програм Укроборонпрому на 2024 рік. Сумарно ж на закупівлю усього озброєння Україна хоче витратити 265 мільярдів гривень або близько 7 мільярдів доларів.