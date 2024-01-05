Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він підкреслив, що ситуація України не є унікальною, а потреба в додаткових снарядах виникла б у будь-якої країни, що протягом тривалого часу веде війну.

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Проблема нестачі боєкомплекту

Зазвичай для того, щоб підготуватися до війна, країна мусить десятки років формувати свої запаси озброєння, яке потім, можливо, доведеться витратити протягом лічених місяців. А коли війна триває протягом кількох років, то майже жодна країна світу не зможе вести її, використовуючи виключно свої ресурси.

Зверніть увагу! Станом на середину 2023 року Сполучені Штати виготовляли 24 тисячі снарядів 155-мм калібру на місяць. Такої кількості боєкомплекту українській армії могло б не вистачити навіть на тиждень. Приміром, станом на березень 2023 року Україна, за словами Олексія Резнікова, використовувала 110 тисяч снарядів на місяць, а хотіла б використовувати 250 тисяч на місяць.

"Потрібно бути об'єктивними: жодна армія світу не може працювати "з коліс". Навіть Росія, виготовляючи 5 – 7 тисяч снарядів на добу, відчуває у них нестачу. Тому вона й закуповує їх у країн, які не воюють на цей момент", – зазначив Світан.

Абсолютно те саме зараз робить і Україна, яка змушена покладатися на іноземне виробництво артилерійських снарядів, щоб закрити усі потреби. Адже власне виробництво покриває лише незначний відсоток запитів Сил оборони.

Без наших партнерів і їхнього або спільного виробництва ми обійтися не зможемо,

– наголосив військовий експерт.

Що ще відомо про нестачу боєприпасів та як її вирішити