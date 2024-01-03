Так, 2 січня в Криму пролунали вибухи, зокрема місцеві телеграм-канали повідомляли про можливий приліт по аеродрому Бельбек. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, що у Бельбеку зосереджена основна авіаційна база ворога.

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Це зменшує можливості Росії

Сьогодні росіяни використовують цю інфраструктуру для того, щоб атакувати Україну. З аеродромів у Криму, зокрема у Бельбеку та Джанкої, запускаються "Шахеди", а також балістичні ракети "Іскандер", якими ворог обстрілює Південь нашої держави.

Ураження російських аеродромів, авіаційної техніки, яка там стоїть, це дуже добре, адже це дещо зменшує можливості Росії в повітряному просторі акваторії обох (Чорного та Азовського – 24 Канал) морів,

– наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Наразі є присутність великої кількості авіаційної техніки окупантів на Південному напрямку – між островом Зміїний та аеродромом Бельбек. Цей простір постійно патрулюють літаки Су-30, Су-27 чи МіГ-29. А в Азовському морі постійно працює ретранслятор Іл-22 або ж так званий повітряний радар А-50.

Водночас велика кількість російських безпілотників постійно перебуває в річищі річки Дніпро. Вони відстежують правий берег Херсонської області. Зрозуміло, чому вони там літають, адже на півдні точаться активні бойові дії,

– підкреслив Ігнат.

До речі. На Херсонщині 2 січня було знищено шість ворожих безпілотників: 5 ударних БпЛА "Ланцет" та 1 розвідувальний БпЛА "ZALA". Безпілотники, як зауважив Ігнат, теж важливо вражати, вони коригують вогонь артилерії.

"Знищувати треба і в повітрі, і на землі. Якщо є найменша можливість бити по російських базах, це потрібно робити. Ці операції проводять успішно Збройні Сили та Повітряні сили разом зі Службою безпеки, Головним управлінням розвідки. Вони завдають ворогу болючих втрат, знищуючи літаки, авіаційну техніку, інфраструктуру, а також засоби протиповітряної оборони противника", – зазначив Юрій Ігнат.

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