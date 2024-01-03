Велика війна триває вже 679 днів. Про головні події цього дня на фронті, міжнародній сцені та дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:16, 3 січня

Окупанти вкотре перекривали Кримський міст

У ніч проти 3 січня вибухи лунали й у тимчасово окупованому Севастополі. Окупаційна влада повідомляла про начебто збиття ракети над містом.

Вранці окупанти також анонсували, що автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Близько 6:00 його поновили.

06:13, 3 січня

У російську Бєлгороді не вмовкали вибухи до ранку

У ніч проти 3 січня, а також зранку у Бєлгороді було чути вибухи. Місцева влада заявляла про роботу ППО, про начебто збиття кількох повітряних цілей.

О 6 ранку губернатор області повідомив про ракетну небезпеку та закликав жителів спуститися до укриттів.

06:10, 3 січня

Росіяни влучили ракетою у школу у Харкові

У ніч проти 3 січня російські окупанти обстріляли Харків балістикою, вдаривши по цивільній інфраструктурі.

Відомо, що ворог ракетою поцілив у будівлю однієї зі шкіл Основ’янського району.

Частина двоповерхової будівлі обвалилася. На місті вибуху – вирва діаметром близько десяти метрів, наповнена водою. У щонайменше трьох будинках, розташованих поряд, вибито вікна.