Велика війна триває вже 679 днів. Про головні події цього дня на фронті, міжнародній сцені та дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.
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Окупанти вкотре перекривали Кримський міст
У ніч проти 3 січня вибухи лунали й у тимчасово окупованому Севастополі. Окупаційна влада повідомляла про начебто збиття ракети над містом.
Вранці окупанти також анонсували, що автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Близько 6:00 його поновили.
У російську Бєлгороді не вмовкали вибухи до ранку
У ніч проти 3 січня, а також зранку у Бєлгороді було чути вибухи. Місцева влада заявляла про роботу ППО, про начебто збиття кількох повітряних цілей.
О 6 ранку губернатор області повідомив про ракетну небезпеку та закликав жителів спуститися до укриттів.
Росіяни влучили ракетою у школу у Харкові
У ніч проти 3 січня російські окупанти обстріляли Харків балістикою, вдаривши по цивільній інфраструктурі.
Відомо, що ворог ракетою поцілив у будівлю однієї зі шкіл Основ’янського району.
Частина двоповерхової будівлі обвалилася. На місті вибуху – вирва діаметром близько десяти метрів, наповнена водою. У щонайменше трьох будинках, розташованих поряд, вибито вікна.