Велика війна триває вже 679 днів. Про головні події цього дня на фронті, міжнародній сцені та дипломатичній сфері – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:16, 3 січня Окупанти вкотре перекривали Кримський міст У ніч проти 3 січня вибухи лунали й у тимчасово окупованому Севастополі. Окупаційна влада повідомляла про начебто збиття ракети над містом. Вранці окупанти також анонсували, що автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Близько 6:00 його поновили.

06:13, 3 січня У російську Бєлгороді не вмовкали вибухи до ранку У ніч проти 3 січня, а також зранку у Бєлгороді було чути вибухи. Місцева влада заявляла про роботу ППО, про начебто збиття кількох повітряних цілей. О 6 ранку губернатор області повідомив про ракетну небезпеку та закликав жителів спуститися до укриттів.