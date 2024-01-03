Великая война длится уже 679 дней. О главных событиях этого дня на фронте, международной сцене и дипломатической сфере – читайте в тексте 24 Канала.
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В ISW проанализировали заявление Путина о том, что Запад – это враг.
1 января во время визита в военный госпиталь Путин заявил, что "Украина России не враг", а это война России и Запада. Также он сказал, что якобы США и ЕС уже готовы к переговорам.
Такая риторика означает, что Путин пытается нивелировать Украину как субъектного игрока, заставить Запад договариваться за ее спиной, а также скрыть свои намерения относительно экспансии Украины.
Согласие Запада вести переговоры об Украине без Украины означает, что он признает право России навязывать свою волю странам, которые она считает сферой своего влияния, считают аналитики.
На Запорожье Силы обороны продвинулись вперед возле Вербового
За последние сутки произошло 57 боевых столкновений.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Юго-восточнее Новобахмутовки наши защитники улучшили тактическое положение.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Роботино Запорожской области. В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.
В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и состав горюче-смазочных материалов противника.
Оккупанты еще раз перекрывали Крымский мост
В ночь на 3 января взрывы раздавались и во временно оккупированном Севастополе. Оккупационные власти сообщали о якобы сбитии ракеты над городом.
Утром оккупанты также анонсировали, что автотранспорт Крымским мостом временно перекрыт. Около шести часов его возобновили.
В русском Белгороде не умолкали взрывы до утра
В ночь на 3 января, а также утром в Белгороде были слышны взрывы. Местные власти заявляли о работе ПВО, о якобы сбитии нескольких воздушных целей.
В 6 утра губернатор области сообщил о ракетной опасности и призвал жителей спуститься к укрытиям.
Россияне попали ракетой в школу в Харькове
В ночь на 3 января российские оккупанты обстреляли Харьков баллистикой, ударив по гражданской инфраструктуре.
Известно, что враг ракетой попал в здание одной из школ Основенского района.
Часть двухэтажного здания обрушилась. На городе взрыва – воронка диаметром около десяти метров, наполненная водой. В не менее трех домах, расположенных рядом, выбиты окна.