07:00, 3 января

1 января во время визита в военный госпиталь Путин заявил, что "Украина России не враг", а это война России и Запада. Также он сказал, что якобы США и ЕС уже готовы к переговорам.

Такая риторика означает, что Путин пытается нивелировать Украину как субъектного игрока, заставить Запад договариваться за ее спиной, а также скрыть свои намерения относительно экспансии Украины.

Согласие Запада вести переговоры об Украине без Украины означает, что он признает право России навязывать свою волю странам, которые она считает сферой своего влияния, считают аналитики.