Окупанти поцілили у виробничі потужності та складські приміщення М-Тас.

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Що відомо про збитки виробника тактичного одягу

На жаль, внаслідок терористичного виробник тактичного одягу зазнав збитків. На щастя, співробітники не постражали.

У зв'язку з масовою терористичною ракетною атакою на Київ виробничі потужності та складські приміщення М-Тас були пошкоджені/знищені,

– повідомили в компанії.

Наразі компанія визначає ступені пошкоджень і завданих збитків. Після цього М-Тас розпочне відправляти наявні товари або ж повертатиме людям кошти.

Також М-Тас показали наслідки ворожого удару по підприємству.

Так вчора для М-ТАС сонце зайшло за обрій…,

– написали підприємці.



Наслідки ворожого удару / Фото М-Тас

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