Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что ситуация Украины не является уникальной и что потребность в дополнительных снарядах возникла бы у любой страны, ведущей войну на протяжении длительного времени.
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Проблема нехватки боекомплекта
Обычно для того, чтобы подготовиться к войне, страна должна десятки лет формировать свои запасы вооружения, которые потом, возможно, придется потратить в течение считанных месяцев. А когда война длится несколько лет, то почти ни одна страна мира не сможет вести ее, используя исключительно свои ресурсы.
"Нужно быть объективными: ни одна армия мира не может работать "с колес". Даже Россия, производя 5 – 7 тысяч снарядов в сутки, испытывает в них недостаток. Поэтому она и закупает их у стран, не воюющих на данный момент", – отметил Свитан.
Совершенно то же сейчас делает и Украина, которая вынуждена полагаться на иностранное производство артиллерийских снарядов, чтобы закрыть все потребности. Ведь собственное производство покрывает лишь незначительный процент запросов Сил обороны.
Без наших партнеров и их или совместного производства мы обойтись не сможем,
– подчеркнул военный эксперт.
Что еще известно о недостатке боеприпасов и как его решить
- Учитывая политическую турбулентность в США, Европа также стремится активизировать свое производство снарядов. Однако это дается ей непросто, поэтому ЕС, вероятно, не удастся предоставить Украине обещанный миллион снарядов в марте 2024 года.
- В то же время Украина готовится к тому, чтобы нарастить производство FPV-дронов; уже сегодня существует немало отечественных производств, готовых выполнять их сборку суммарным количеством в 50 тысяч БпЛА в месяц.
- Разнообразные артиллерийские и танковые боеприпасы среди приоритетных программ Укроборонпрома на 2024 год. Суммарно же на закупку всего вооружения Украина хочет потратить 265 миллиардов гривен или около 7 миллиардов долларов.