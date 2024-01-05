Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что ситуация Украины не является уникальной и что потребность в дополнительных снарядах возникла бы у любой страны, ведущей войну на протяжении длительного времени.

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Проблема нехватки боекомплекта

Обычно для того, чтобы подготовиться к войне, страна должна десятки лет формировать свои запасы вооружения, которые потом, возможно, придется потратить в течение считанных месяцев. А когда война длится несколько лет, то почти ни одна страна мира не сможет вести ее, используя исключительно свои ресурсы.

Обратите внимание! По состоянию на середину 2023 года Соединенные Штаты производили 24 тысячи снарядов 155-мм калибра в месяц. Такого количества боекомплекта украинской армии могло не хватить даже на неделю. Например, по состоянию на март 2023 года Украина, по словам Алексея Резникова, использовала 110 тысяч снарядов в месяц, а хотела бы использовать 250 тысяч в месяц.

"Нужно быть объективными: ни одна армия мира не может работать "с колес". Даже Россия, производя 5 – 7 тысяч снарядов в сутки, испытывает в них недостаток. Поэтому она и закупает их у стран, не воюющих на данный момент", – отметил Свитан.

Совершенно то же сейчас делает и Украина, которая вынуждена полагаться на иностранное производство артиллерийских снарядов, чтобы закрыть все потребности. Ведь собственное производство покрывает лишь незначительный процент запросов Сил обороны.

Без наших партнеров и их или совместного производства мы обойтись не сможем,

– подчеркнул военный эксперт.

Что еще известно о недостатке боеприпасов и как его решить