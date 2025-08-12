"Очередная тема для распила бюджетных средств" – такие комментарии под новостями о развитии системы нацсопротивления и создания соответствующих Центров по регионам пишут не только вражеские боты. Удивляться здесь нечему, информационная политика в отношении общественно чувствительных тем в нашем государстве очень слабая.

Что такое Центры нацсопротивления и почему нужны?

Мало кто верит в новые эффективные инициативы. Однако нацсопротивление может такой стать – если идею добровольного обучения не подменят желанием отчитаться. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

К теме О военных в тылу и праве на критику

Накладывать турникеты, стрелять, летать на дронах – получить эти навыки бесплатно имеет право каждый гражданский в Украине. Это право закрепили в Законе "Об основах национального сопротивления" еще в конце 2021 года. Но развитие системы нацсопротивления на государственном уровне началось недавно.

Согласно принятому постановлению Кабмина от 18 апреля 2025 года, в каждой области уже должны были официально появиться Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению. Создаются они в формате коммунальных учреждений, заведений и предприятий при областных военных администрациях. С соответствующим финансированием из местных бюджетов.

Но в отдельных регионах Центры нацсопротивления работают не один год, и уже показали свою эффективность. Первые Центры нацсопротивления появились, как инициатива отдельных людей на местах, что нашла отклик у широкой целевой аудитории. Они стали логичным ответом на полное отсутствие действенной государственной системы подготовки гражданских.

Примером такого Центра стал Киевский областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению, который создали при КОВА при поддержке Третьей штурмовой бригады. За полтора года Центр дал пример нового образца – структуры с высокими стандартами преподавания, которая привлекательна для людей. В частности, в Центре на одно учебное место приходится несколько желающих.

Ребята понимают, что тренировки – это возможность перенять уникальный опыт инструкторов центра, которые все без исключения являются ветеранами с большим боевым опытом. Учиться у такого ветерана – это большая мотивация.

Как должны работать Центры нацсопротивления?

Областные Центры нацсопротивления, создание которых в каждом регионе уже является обязательным, должны проводить занятия для всех совершеннолетних желающих добровольно и бесплатно. Сейчас есть две утвержденные Командованием Сил ТрО ВСУ программы:

курс на 108 часов, охватывающий 15 направлений подготовки;

курс на 48 часов и 14 направлений.

Главная задача – дать базовые знания и навыки по основным военным дисциплинам, таких как тактическая, домедицинская, инженерная, огневая, психологическая подготовка, работа с БПЛА, основы связи, РХБЗ и тому подобное. То есть базис, которым сегодня в нашей стране (кстати, и в других странах, но они этого пока не понимают) должен обладать каждый гражданин.

Мобилизация или рекрутинг не является задачей курсов по нацсопротивлению. Центры являются гражданскими структурами, которые должны дать знания и навыки. Как их использовать – вопрос личного выбора участников.

Сказать, что в каждой области местная власть счастлива от необходимости заниматься нацсопротивлением, нельзя. Некоторые вопросы вроде: "Почему бы вам не купить деревянный автомат вместо ММГ", – не перестают удивлять.

Радует то, что теперь создание Центра нацсопротивления не является опцией. Создать, начать работать, показать результаты – задание для областей, которое поступило сверху. Без этого, к сожалению, большинство регионов не видели большой необходимости в обучении гражданских.

Главное на сегодня – создать фундамент для развития нацсопротивления с правильными ценностями и ориентирами. Чтобы не превратить жизненно необходимую для государства инициативу в совковую кальку с принудительным загоном на обучение "бюджетников" и бодрыми отчетами о тысячах обученных.

Центры в первую очередь должны ориентироваться на привлечение мотивированных гражданских, быть интересной и привлекательной платформой, где можно бесплатно получить обучение высокого уровня.

Будем реалистами, идея нацсопротивления – то есть массовой подготовки для граждан – давно уже не опция, а необходимость. Учитывая соседство мерзкого образования – России, – это реальность, от которой не убежишь. Кроме того, военная подготовка, даже просто для себя, дает другой уровень уверенности и понимания, что вообще происходит и зачем. Понимание, которого нашему обществу до сих пор не хватает.