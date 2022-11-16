Украинских детей из оккупированного Донбасса отправляют на "перевоспитание" к Кадырову

Россия уже открыто вовлекает детей в военную подготовку и, очевидно, готовит их морально к отправке на войну в будущем. Хуже всего то, что среди подростков, которых планируют учить "как любите родину", есть украинские дети с оккупированных территорий.

Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров лелеет свою армию и ежегодно увеличивает численность собственного войска наемников-убийц. Российские СМИ сообщают, что в "военно-патриотическое воспитание" Кадыров привлекает уже даже несовершеннолетних.

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В Чечню уже прибыли 200 "трудных" подростков из оккупированных регионов

Общеизвестен факт, что пубертатный период является одним из самых трудных из этапов становления человека в его ментальном развитии. Именно поэтому часто можно услышать формулировку, вроде "он является проблемным подростком". Во всех странах цивилизованного мира это понимают и пытаются как-то гуманно и мягко повлиять на процесс перевоспитания, однако в государстве-террористке используют наиболее "крайние методы".

Медиа враждебного государства отмечают, что Рамзан Кадыров открыто заявил, что в него в Чечню прибыло 200 "проблемных несовершеннолетних".

В Чечню прибыли 200 трудных подростков из разных регионов России, в том числе из квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" - там с ними будут проводить профилактические работы "с целью военно-патриотического воспитания",

– пишут СМИ, ссылаясь на Кадырова.

Отмечается, что эти дети состоят на учете в правоохранительных органах. В Чечню их увезли в рамках одной из официальных, федеральных программ "Подростки России". Несовершеннолетние уже посетили Российский университет спецсил и близлежащий полигон и, очевидно, многое наслушались о "величии русской армии".

Как Россия ворует украинских детей

Недавно источники в спецслужбах рассказали 24 Каналу о том, что кафиры, убегая из Херсона, увезли с собой не только имущество, но и настоящих детей. Силовики сообщают, что несовершеннолетние находятся в одном из пансионатов города Бердянска на Запорожье.

Пока неизвестно, сколько именно детей похитили захватчики вроде "для оздоровления" и рассказывают малыши в своих "лагерях".

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