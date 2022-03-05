Украинский боец рассказал, как выносил маленькую девочку на руках из зоны боевых действий

В субботу, 5 марта, защитник Украины Евгений Исаев вынес на руках маленькую девочку из зоны боевых действий. Герой забрал ребенка из-под обстрелов, несмотря на старую травму ноги.

Ребенок в слезах благодарил своего защитника. Исаев убежден, что мы обязательно выиграем эту войну.

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Услышал слова от которых просто ком в горле и сердце так резко сжалось в груди. Маленькая девочка, сквозь слезы на фоне выстрелов, взрывов, вжимаясь в меня своими маленькими ручками повторяла как мантру: "я люблю тебя. Украинский солдат. Очень-очень сильно люблю!". Я бегу с ней на руках забыв даже за ранение ноги с 2014, а она плачет и повторяет, плачет и повторяет,

– вспоминает Исаев.

Он добавил, что именно поэтому мы выиграем эту войну, и тут даже добавить нечего.



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