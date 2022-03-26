"На украинском иначе работают вибрации Земли": ведущая 24 канала обратилась к русскоязычным

Абсолютное большинство украинцев выступает за то, чтобы украинский язык был единственным государственным. На фоне новой социологии ведущая 24 канала обратилась к русскоязычной части Украины.

Дарья Кудимова напомнила, как россияне ведут мощную дезинформационную кампанию, сражаясь с украинцами и на информационном фронте. Речь идет о недавних вбросах на тему того, чтобы русский стал вторым государственным языком в Украине.

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"Просто диву даешься, как россияне решили, что они пуп Земли и могут диктовать соседним странам, кто как должен жить. Не хотят (русский как государственный язык – 24 канал) даже те русскоязычные украинцы, которые всегда говорили на русском", – отметила телеведущая.

Кудимова: По желанию легко вернуться к родному языку

Кудимова решила прокомментировать языковой вопрос по своему опыту. Она родилась в Луганской области – в русскоязычном населенном пункте, который сейчас под оккупацией. Также некоторое время жила в России.

До переезда в столицу, еще более 20 лет назад, мало использовали украинский. Так сложилось, однако вернуться к своему родному языку очень легко, когда есть желание,

– заверила журналистка 24 канала.

Ведущая отметила, что "когда говоришь на украинском, немного иначе работают вибрации Земли". Якобы есть такая теория и она имеет право на существование, потому что совершенно по-другому настраиваешься, рассказывает по своему опыту она.

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"Ты более уверен и решителен. Ты в своих корнях, которые дают тебе невероятную поддержку", – отметила Кудимова, дав несколько личных советов для русскоязычных, один из которых чтение на украинском.

"Я читала вслух на украинском языке. Кстати, украинские переводы мировой литературы самые лучшие. Читайте на украинском и пользуйтесь в быту", – призвала журналистка.

Что больше всего сдерживало от перехода на украинский

Телеведущая 24 канала вспомнила, что ее больше всего сдерживало в свое время от перехода на украинский язык. "Это то, что кто-то бы сказал, что она несовершенная, корявенькая", – акцентировала она.

"Когда-то мне на эфире Василий Шкляр сказал: "Вы с Луганщины? Я был убежден, что вы из Львовщины. У вас такой украинский". Тогда я выдохнула и решила, что все. Имею право пользоваться соловьиной", – подчеркнула она.

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Обращение к украинцам, которые говорят на русском, Кудимова завершила тем, что все возможно, если есть желание.

"Вам советую переходить на украинский, чтобы никто потом не захотел приходить и защищать "русскоговорящие населения", чтобы никакие "освободители" не пришли на нашу землю", – подытожила журналистка.