Укрзализныця завезла в Харьков 50 тонн гуманитарки и готова эвакуировать людей

Укрзализныця за сутки 5 марта завезла в Харьков более 50 тонн гуманитарной помощи. Учреждение уже готово вывозить в безопасные места детей, матерей и маломобильных людей.

Как отметили в ведомстве, это позволит украинским защитникам исправно работать. Об этом в пресс-службе учреждения заявили утром 6 марта.

Важно Расписание эвакуационных рейсов Укрзализныци за границу на 6 марта

"Двухэтажный поезд Skoda и 18 спальных вагонов уже открыли двери для пассажиров, еще 10 вагонов в ближайшем резерве", – отметили в Укрзализныце.

Информация о ближайших поездах в Харькове

Как сообщили в учреждении, поезд Hyundai Rotem прибудет на посадку в 8:30 в Харькове.

Кроме того, спешат в Харьков поезда 5426 (по состоянию на 7:45 утра 6 марта прошел Мироновку) и 5424 (прошел Знаменку).

В ведомстве также пообещали ближе к вечеру 6 марта предоставить еще 19 дополнительных вагонов. В частности говорится и об "Интерсити".

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