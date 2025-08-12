В Австрии пришлось экстренно останавливать скоростной поезд из-за пассажира, который после перекура на промежуточной остановке пытался вскочить между вагонами уже во время движения поезда. Инцидент произошел на станции Санкт-Пельтен.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что известно об остановке скоростного поезда в Австрии?

Инцидент произошел вечером в субботу, 9 августа, на западе от Вены. Поезд следовал из швейцарского Цюриха в австрийскую столицу.

На станции Санкт-Пельтен один из пассажиров вышел на перрон, чтобы перекурить во время промежуточной остановки, но не заметил, как закрывается дверь. Когда поезд начал движение, мужчина вскочил в пространство между двумя вагонами, после чего начал стучать в ближайшее окно, привлекая внимание. Сопровождающий персонал активировал аварийное торможение и забрали его внутрь вагона.

Неизвестно, с какой скоростью двигался поезд в этот момент, хотя максимальная скорость может достигать 230 километров в час.

Представитель австрийской железной дороги Герберт Гофер назвал поведение пассажира легкомысленным и безответственным.

Такие вещи обычно заканчиваются тем, что кто-то погибает. Это не только подвергание самого себя опасности – если вы окажетесь под поездом, это будет хлопот для спасателей, полиции, пожарной службы,

– подчеркнул он.

Мужчиной оказался 24-летний выходец из Алжира, который по прибытии на венскую станцию Майдлинг был задержан полицией.

Из-за этого события поезд прибыл в Вену с задержкой в семь минут.