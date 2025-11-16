В Беларуси снесли монумент в честь восстания Калиновского: полк его имени воюет в Украине

В Беларуси снесли монумент в честь Константина Калиновского. Его имя носит полк, воюющий на стороне Украины.

Причины такого решения остаются неизвестными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Спадчына".

Что известно о сносе памятника Калиновскому в Беларуси?

Монумент, посвященный постановлению Константина Калиновского 1863 года, имел вид меча, воткнутого в землю, и был установлен в 2013 году.

На нем была гравировка "Кого любишь?" и герб "Погоня", который использовала Белорусская Народная Республика в 1918 году и современная Беларусь первые 4 года своего существования.

В составе украинской армии воюет полк имени Кастуся Калиновского, который состоит преимущественно из белорусов и литовцев. Он имеет целью не только защиту Украины, но и освобождение Беларуси от режима Александра Лукашенко. Поэтому в Беларуси полк признали "террористической организацией".

В Беларуси снесли памятник восстанию Калиновского

