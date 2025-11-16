В Беларуси снесли монумент в честь восстания Калиновского: полк его имени воюет в Украине
- В Беларуси снесли монумент в честь Константина Калиновского, который был установлен в 2013 году.
- Полк имени Калиновского, воюющий в Украине, признан в Беларуси "террористической организацией".
В Беларуси снесли монумент в честь Константина Калиновского. Его имя носит полк, воюющий на стороне Украины.
Причины такого решения остаются неизвестными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Спадчына".
Что известно о сносе памятника Калиновскому в Беларуси?
Монумент, посвященный постановлению Константина Калиновского 1863 года, имел вид меча, воткнутого в землю, и был установлен в 2013 году.
На нем была гравировка "Кого любишь?" и герб "Погоня", который использовала Белорусская Народная Республика в 1918 году и современная Беларусь первые 4 года своего существования.
В составе украинской армии воюет полк имени Кастуся Калиновского, который состоит преимущественно из белорусов и литовцев. Он имеет целью не только защиту Украины, но и освобождение Беларуси от режима Александра Лукашенко. Поэтому в Беларуси полк признали "террористической организацией".
Лукашенко приглашал украинцев жить в Беларуси
Лукашенко сделал ряд заявлений во время открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре 6 ноября. Он пригласил украинцев жить в Беларусь, отметив, что страна открыта для них.
Диктатор заверил, что украинским семьям будут созданы такие же условия жизни, как и гражданам Беларуси, в частности в области образования и здравоохранения.