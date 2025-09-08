Во время масштабной атаки на Украину несколько российских дронов залетели на территорию Польши с украинской территории. Польша проигнорировала этот факт. Такая реакция украинского соседа может быть связана с несколькими факторами.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что пока продолжается война России против Украины, российские дроны периодически могут залетать в соседние страны. Это касается не только Польши, но и стран Балтии.

Чем обусловлена реакция Польши?

Отсутствие реакции со стороны государств, в этом случае Польши, может быть связано с несколькими факторами.

Первый – возможно, такое политическое согласие есть внутри Альянса: не сбивать, не провоцировать. Зачем оно нужно? Пусть лучше он там где-то залетит, возможно, вылетит обратно, снова в Украину, и можно выдохнуть с облегчением. Возможно, он упадет где-то в пруду, чтобы мы здесь никого не тревожили, а то будем сбивать – он взрывается, это взрыв, и людей это смущает,

– сказал Иван Ступак.

Он добавил, что трудно сказать, какую роль играет нежелание беспокоить граждан страны и какую – экономия "драгоценных" ракет.

Второй фактор может быть чисто техническим: страны просто не могут заметить эти дроны, потому что они летят очень низко. В Украине же уже научились их идентифицировать, определять места запуска, траектории и направление полета.

"У нас есть многочисленные мониторинги в публичных источниках, которые отметки расставляют на виртуальной карте. Вот, говорят, табун там – 20 штук на Черниговщине, там – 25 в Винницкой области. И у нас есть понимание. Я предполагаю, что в Польше банально нет средств, которые могут увидеть, что эти дроны залетают на территорию Польши", – сказал Ступак.

Он добавил, что в Польше, вероятно, узнают о дроне постфактум, когда в полицию обращаются граждане. Такая же ситуация происходит, например, в Литве. Он отметил, что его знакомые из Литвы рассказывали: власти не могут идентифицировать, когда дроны залетают и где они падают. Об этом сообщают жители, которые, например, видят дрон на своем огороде. Тогда приезжают спецслужбы и разминируют его.