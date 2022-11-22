В Черкасской области муж убил жену в ее 22-й день рождения
Источник:полиция Черкасской области
В Черкасской области мужчина жестоко убил свою жену. В ходе бытового конфликта злоумышленник ударил женщину стулом. Ей было всего 22.
Убийство произошло 15 ноября в одном из сел Звенигородского района. Погибшую девушку нашла ее мама.
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У девушки был день рождения
Мать пришла поздравлять дочь с днем рождения, как раз в тот день. Впрочем, ребенка нашла мертвым.
Девушка отмечала праздник вместе с мужем. Оказалось, во время застолья между парой возник конфликт. Мужчина схватил стул и ударил девушку. Дальше он продолжил избивать жену кулаками. От полученных травм потерпевшая скончалась.
Мужчина пытался прятаться
27-летний мужчина скрылся и скрывался от полиции в течение трех суток. Однако правоохранители его разыскали и задержали в процессуальном порядке.
Следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений 22-летней женщине. Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Теперь мужчине грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
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