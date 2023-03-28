Заманил в авто: в Черкасской области задержали мужчину, который развращал 8-летнего ребенка

Возле Умани Черкасской области 31-летний мужчина заманил в свой автомобиль 8-летнюю девочку и развращал ее. Подозреваемый был задержан.

К стражам порядка 26 марта обратилась жительница села в Уманщине. Она жаловалась, что неизвестный мужчина совершил развратные действия с ее дочерью. Об этом рассказала представитель Главного управления полиции области Зоя Вовк.

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Когда ребенок возвращался из магазина, на улице к нему подъехал автомобиль. Муж предложил подвезти, девочка согласилась.

Муж поиздевался над ребенком

Муж выбрал малолюдное место и остановился. Он принялся удовлетворять сексуальные потребности на глазах у ребенка. Злоумышленник прикасался к своему половому органу и коленям потерпевшей. Затем он дал девочке 70 гривен и приказал молчать. Муж высадил ребенка недалеко от дома и уехал.

Девочка рассказала маме о случившемся. Женщина сразу обратилась в полицию.

Полиция выследила мужчину

Правоохранители установили марку автомобиля Gelly и его владельца. Правонарушителя задержали в Умани в тот же день. Это оказался 31-летний местный житель, уже судимый. Он признался в содеянном.

За развращение ребенка подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.