В годовщину теракта 1972 года: в Мюнхене слышали стрельбу возле генконсульства Израиля

Утром 5 сентября появились сообщения о стрельбе в Мюнхене. Предварительно, выстрелы раздавались возле генконсульства Израиля.

Отметим, что сегодня годовщина теракта 1972 года, когда во время Олимпиады в Мюнхене террористы расстреляли 11 израильских спортсменов прямо в олимпийской деревне.

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Выстрелы в Мюнхене

В четверг, 5 сентября, возле генерального консульства Израиля в центре Мюнхена прозвучало несколько выстрелов.

Стрельба в Мюнхене: смотрите видео

На месте стрельбы перед генконсульством Израиля работает полицейский спецназ и снайперы, задействован вертолет. Территорию оцепили. Правоохранители призвали людей избегать района, где раздавались выстрелы.

Сообщается о выстрелах, произведенных сотрудниками полиции по "подозрительной личности" в районе генконсульства – предварительно, человек ранен.

По информации BILD, подозреваемый подъехал к Центру нацистской документации с длинным пистолетом. Говорят, что потом он выстрелил в полицейский участок перед зданием – полицейские якобы открыли огонь в ответ.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что сотрудники консульства не пострадали.

Что известно о теракте 1972 года

5 сентября 1972 года во время летних Олимпийских игр 8 членов радикальной палестинской группировки "Черный сентябрь", одетые в спортивные костюмы, вооруженные автоматическим оружием и гранатами перелезли забор вокруг олимпийской деревни в Мюнхене и окружили дом № 31, где жила израильская команда.

В первом блоке террористы взяли в заложники группу израильских тренеров и официальных лиц делегации. Они застрелили тяжелоатлета Йозефа Романо и тренера по борьбе Моше Вайнберга из-за попытки сопротивления, после чего захватили в заложники девять спортсменов-израильтян.

Начались переговоры. Террористы "Черного сентября" требовали освободить и передать в Египет 234 палестинских заключенных из израильских тюрем, а также заключенных членов немецкой вооруженной группировки "Фракция Красной Армии", которые отбывали в то время наказание в Германии.

Немецкие власти якобы согласилась на требования и двумя вертолетами должны были доставить террористов вместе с заложниками в аэропорт Мюнхен – Рим. Однако вертолеты полетели на авиабазу в Фюрстенфельдбруке, где террористов ждала оперативная группа и снайперы.

Немецкие правоохранители должны были ликвидировать палестинских террористов, однако что-то пошло не так. Полицейские не имели опыта освобождения заложников, их действия были неслаженными, они не имели плана операции.

В результате перестрелки погиб один полицейских. Один из террористов бросил гранату в вертолет с заложниками. В итоге погибли все девять заложников. Пятерых террористов ликвидировали.