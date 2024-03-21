"Несчастный случай": оккупанты спустили на тормоза изнасилование 9-летней девочки в Горловке

Российские оккупанты используют детей из детских домов на оккупированных территориях для пропаганды. Однако им безразлична их безопасность. В частности в Горловке насильника ребенка никак не наказали.

В детском социальном центре Горловки подросток изнасиловал 9-летнюю девочку. Однако это преступление назвали “несчастным случаем”, говорится в материале 24 Канала. Редакция не будет называть имена пострадавших, однако все доказательства передали в СБУ и Офис омбудсмена.

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Подробности жуткого события

В 2021 году после отбоя в спальной комнате детского социального центра Горловки подросток изнасиловал 9-летнюю девочку.

Из документов известно, что ребенку вызвали скорую помощь – после этого ее госпитализировали в гинекологическое отделение.

Однако изнасилование ребенка назвали "несчастным случаем".



Изнасилование 9-летней на оккупированных территориях считают несчастным случаем / Скриншот с почты "прокуратуры" в оккупированной Горловке

Лишь через несколько месяцев после совершения преступления коллаборационист Павел Калиниченко, который является так называемым "заместителем мэра" города, направил в оккупационную "прокуратуру" запрос, в котором интересовался, целесообразным ли является пребывание насильника в заведении и спросил, как же его наказали.

Наказали ли работников центра

Почти каждый такой инцидент гауляйтеры замалчивают и игнорируют. Максимальное наказание, которое понесли воспитатели или руководители соответствующего учреждения в Горловке – лишение премий.

Похожие события происходили и в других детдомах по неподконтрольной части Донбасса. Однако на оккупированных территориях россияне не наказывают ответственных за воспитанников за откровенную халатность.

О чем говорить, если российские военные тоже насилуют и пытают мирных украинцев на оккупированных территориях. Это подтверждают как многочисленные рассказы жертв, так и отчет Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.